Mike Defensor at misis nito, humarap sa NBI

Sabay na humarap sina dating Kongresista Mike Defensor at ang asawa nito na si Julie Defensor sa National Bureau of Investigation (NBI) matapos silang ipasubpoena kaugnay ng paglantad ng 18 katao na nagpakilalang dating miyembro ng Marines ngayong araw.
Ayon kay Defensor, wala siyang kinalaman sa ginawang affidavit ng mga dating sundalo. Aniya, tumulong lamang siya sa mga ito, kabilang na ang pagbibigay ng transportasyon.
Iginiit din ng dating kongresista na ang hakbang ng Bureau ay isang uri ng panghaharass laban sa mga taong nagsasalita ng katotohanan at nagbubunyag ng umano’y korapsyon sa pamahalaan.