GSIS may loan program para sa pagpapakabit ng solar panel

Maglulunsad ang GSIS ng loan program na nagkakahalaga ng ₱12.5 bilyon para sa mga empleyado ng pamahalaan na nais magpakabit ng solar panel sa kanilang mga tahanan.
Ayon kay GSIS President at General Manager na si Wick Veloso, inilunsad ang programang ito bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at dagdag-singil sa kuryente na dulot ng sigalot sa Middle East.
Sa ilalim ng Ginhawa Solar Energy Loan Program, maaaring umutang ng hanggang ₱500,000 ang isang kawani ng gobyerno na may tatlong taon nang serbisyo upang makapagpakabit ng solar panel.
Ang loan ay may 5% taunang interes at maaaring bayaran sa loob ng limang taon o 60 buwanang hulog, nang walang service fee.
Binigyang-diin din ni Veloso na ang mga solar panel na makukuha sa pamamagitan ng programang ito ay may tatlong taong insurance laban sa sunog, lindol, kidlat, at bagyo.