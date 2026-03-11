VP Sara isang taon matapos ang pag-aresto kay Digong: 'Galit ang mga tao'

Isang taon matapos makulong sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nananatiling matindi ang galit ng publiko sa kanyang pagkakadakip, ayon kay Bise Presidente Sara Duterte.
Sa isang ambush interview, sinabi ng bise presidente na maraming Pilipino ang patuloy na kumokondena sa itinuturing nilang hindi makatarungan at walang basehang kaso laban sa dating lider.
“Galit ang mga tao. Hindi lang mga Dabaweño, pati mga Pilipino—galit sa nangyari,” aniya.
“Pag kinidnap atin ang Pangulong Rodrigo Duterte… na walang basihan at walang maayos na witnesses. So galit ang mga tao, isang taon na sila galit at hindi hupa ang galit hanggang hindi mabalik dito sa Pilipinas ang dating Pangulong Rodrigo Duterte.”
Paulit-ulit na iginiit ng mga tagasuporta ng dating pangulo na ang kaso laban sa kanya ay kulang sa credible evidence at politically motivcated.
Gayundin ang sentimyento ng mga lokal na lider sa Mindanao, na nagsasabing ang mga residente sa baluwarde ni Duterte ay nananatiling maingay sa paghingi ng pananagutan sa tinawag nilang “di-makatarungang” pag-aresto.
Wala pang inilalabas na update ang mga national agencies hinggil sa mga diplomatikong hakbang kaugnay ng sitwasyon ng dating pangulo.
“Ang mga tao ay galit, at ang galit na iyon ay mananatili...hangga’t hindi naibabalik sa bansa ang dating pangulo," saad pa ng Bise Presidente.