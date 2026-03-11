CA kinumpirma ang 74 na opisyal ng AFP at DFA

Camarines Sur 4th District Rep. Arnie Buquid Fuentebella ibinahagi ang kanyang pakikibahagi sa pagkumpirma ng 70 heneral at senior officers ng Armed Forces of the Philippines (AFP), gayundin ng apat na opisyal ng Department of Foreign Affairs (DFA).
Kabilang sa mga nakumpirma si Raphael Perpetuo “Popo” Lotilla, dating kalihim ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) at Department of Energy (DOE), na itinalaga bilang ambassador ng Pilipinas sa Vatican City at Holy See.
Ayon sa mambabatas, nakatrabaho na niya si Lotilla sa mga nakaraang taon, partikular nang i-sponsor niya ang budget ng DOE sa Kongreso.
Inilarawan niya si Lotilla bilang isang mahusay, tapat, at tahimik ngunit epektibong lingkod-bayan.
Binigyang-diin din ng mambabatas na patuloy na sisiguruhin ng Commission on Appointments na ang mga itatalaga sa mahahalagang posisyon sa pamahalaan ay may sapat na kakayahan, integridad, at malasakit sa paglilingkod sa bayan.