Japan nag-donate ng generator sets sa PCG

Natanggap ng Philippine Coast Guard (PCG) ang 13 generator sets mula sa pamahalaan ng Japan sa ilalim ng Japan Grant Aid Program, na naglalayong palakasin ang maritime operations at kakayahan sa disaster response ng mga partner country nito.
Pormal na itinurnover ang mga generator set ni Japanese Embassy Administrator Naobumi Yokota kay Rear Admiral Rommel Supangan, commander ng Marine Environmental Protection Command, sa isang seremonya na ginanap sa Coast Guard Headquarters sa Maynila.
Ayon sa PCG, makatutulong ang mga karagdagang generator upang masuportahan ang mga operasyon sa mga pantalan at magsilbing backup power source sa panahon ng mga emergency.
Sa kasalukuyan, naipamahagi na ang mga generator set sa iba’t ibang Coast Guard districts sa buong bansa.