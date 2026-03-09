SUBSCRIBE NOW SUPPORT US
DYARYO TIRADA

Japan nag-donate ng generator sets sa PCG

LABINTATLONG generator set mula sa pamahalaan ng Japan ang ipinagkaloob sa Philippine Coast Guard upang suportahan ang maritime operations at disaster response.
LABINTATLONG generator set mula sa pamahalaan ng Japan ang ipinagkaloob sa Philippine Coast Guard upang suportahan ang maritime operations at disaster response.
Published on

Natanggap ng Philippine Coast Guard (PCG) ang 13 generator sets mula sa pamahalaan ng Japan sa ilalim ng Japan Grant Aid Program, na naglalayong palakasin ang maritime operations at kakayahan sa disaster response ng mga partner country nito.

Pormal na itinurnover ang mga generator set ni Japanese Embassy Administrator Naobumi Yokota kay Rear Admiral Rommel Supangan, commander ng Marine Environmental Protection Command, sa isang seremonya na ginanap sa Coast Guard Headquarters sa Maynila.

Ayon sa PCG, makatutulong ang mga karagdagang generator upang masuportahan ang mga operasyon sa mga pantalan at magsilbing backup power source sa panahon ng mga emergency.

Sa kasalukuyan, naipamahagi na ang mga generator set sa iba’t ibang Coast Guard districts sa buong bansa.

Japan
Philippine Coast Guard
Japan Philippine Friendship
Japan grant aid
generators
generator sets donation
PCG operations
Japan Grant Aid Program
Philippine Coast Guard generators

Latest Stories

No stories found.
logo
Daily Tribune
tribune.net.ph