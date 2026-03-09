SUBSCRIBE NOW SUPPORT US
Bagong detour road sa Bukidnon-Davao route bukas na

BAGONG detour road sa Bukidnon-Davao Road binuksan upang mapabilis ang biyahe habang isinasagawa ang rehabilitasyon ng kalsada.
Inaasahang magiging mas maayos at mas mabilis ang pagbiyahe ng mga motorista sa bagong aspaltong bahagi ng Bukidnon-Davao Road sa Palacapao, Quezon, Bukidnon.

Binuksan na ng Department of Public Works and Highways (DPWH) ang isang detour road upang mapadali at maging mas komportable ang biyahe ng mga motorista at commuter na bumibiyahe sa pagitan ng Davao at Bukidnon.

Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ipinatutupad ang 24/7 na konstruksyon upang agad na matapos ang rehabilitasyon ng kalsadang gumuho noong Oktubre 2025.

Isinagawa ang hakbang na ito alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking tuluy-tuloy ang daloy ng serbisyo, kalakalan, at kaligtasan ng mga biyahero sa naturang lugar.

