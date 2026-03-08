Marcos kontra ‘epal’ speeches, itinutulak ang digitized na ayuda
Sinabi ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang pinakabagong vlog na ipinagbabawal ang pagbibigay ng speeches o pagsasagawa ng anumang “epal” distribution activities, alinsunod sa memorandum ng Department of the Interior and Local Government (DILG).
Sa kanyang vlog na “Sagot sa Polisya,” sinabi ni Marcos na hindi dapat gamitin ang government services para sa political purposes o self-promotion, bilang tugon sa panawagan ng isang concerned citizen na itigil ang ganitong mga gawain.
“Hangga’t national government program ito, hindi pinapayagan ang speeches at iba pang ‘epal’ distribution activities. Hindi puwedeng gamitin ang government services para sa political purposes o self-promotion,” sabi ni Marcos.
Naglabas ang DILG ng Memorandum Circular No. 2026-006 noong 29 Enero, na nagbabawal sa paglalagay ng pangalan, larawan, at likeness ng mga public official sa government projects.
Hinimok din ni Marcos ang local government units, kabilang ang city government ng Makati, na pag-aralan ang pagdi-digitize ng mga proseso ng gobyerno para mas mapadali ang mga transaksyon ng publiko.
“Tungkol naman sa distribution, pinag-uusapan ang pagdi-digitize ng mga proseso, posibleng sa pamamagitan ng [digital payment] GCash. May ilang LGU, gaya ng Makati, na sinusubukan na ang sistemang ito. Dapat pa ring pag-aralan ng local government units ang modelong ito,” dagdag niya.
Hinimok ng pangulo ang mga opisyal na pag-aralan ang sistemang ito at unti-unting ipatupad, at binigyang-diin na maaaring maipamahagi agad ang ayuda at assistance programs nang hindi na pinahahaba sa mga political speech.