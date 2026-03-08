Jojo Mendrez, shookt sa kaganapan sa panayam

Wasak na wasak ang pakiramdam at pagkatao ni Revival King Jojo Mendrez dahil sa isnaang panayam para sa isang on-line palatuntunan. Umoo si Mendrez sa imbitasyon sa nasabing on-line palatuntunan na ang inaasahan ay isang masayang kwentuhan ang magaganap. Gusto kasi nito na mas marami pa ang makaalam sa kanyang mga karanasan bilang mang-aawit na makukuhanan ng inspirasyon at magbabahagi ng mga magagandang aral tungkol sa kanyang mga pinagdaanan, pagpupunyagi at tagumpay ang mga sumusubaybay at tumatangkilik sa nasabing on-line chikahan.
Habang umuusad ang mga usapin sa panayam, ikinabigla ni Mendrez ang mga tanong na sa kanyang pakiwari eh may hindi kainamang epekto sa kanyang personalidad at imahe bilang mang-aawit at personal na pagkatao at pagkalalaki. Inurirat na naman kasi kuwentuhan ang tungkol sa kanila ni Mark Herras at ang mga sumusunod pang mga kataungan, na kanyang sinagot ng buong katapatan, eh nasobrahan sa paglihis sa mabuting asal at tamang pag-uugali ang mga tanong at kung ano ang tinutumbok nito.
Nung napagmuni-munihan na ito ni Mendrez, napagtanto niyang malalagay siya sa alanganing sitwasyon at maari itong makasakit sa damdamin ng mga taong minamahal niya, lalo na para sa kanyang butihing ina.
Sa ngayon, ang Revival King ang dasal at hangad ay huwag na itanghal pa ang kanyang panayam sa DIREKwentuhan with Ronald Carballo na ang petsa ng pag-ere ay sa 28 Marso.
Si Jojo Mendrez ay isang recording artist, business man at concert producer. Binansagan siyang Revival King dahil sa mahuhusay niyang bersiyon ng mga classic OPM na awit. Isa nga sa pangmalakasang bersyon ay ang “Somewhere In My Past” na orihinal na kanta ni Julie Vega. Naka-50 million streams na ito at patuloy ang pag-suporta sa kanyang muling pagbuhay sa kanyang kanta.
Ang isa pang nagpalapit kay Mendrez sa publiko, ay ang kanyang “Super Jojo, Libre Ko Na ‘To’” kung saan ang kanyang kusang loob na paggawa ng kabutihan sa mga nangangailangan eh nagkakatotoo. Ang mga simpleng hangad at nais ng mga ito ay kanyang inihahandog.
Sa pinakamalapit na hinaharap, nawa’y magkaroon sina Jojo Mendrez at Ronald Carballo ng pribadong pag-uusap para naman maging maayos ang lahat.