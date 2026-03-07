Suspension ng fuel tax, iginiit ng PISTON; fuel subsidy, hindi raw sapat
Nanawagan ang transport group na PISTON para sa suspensyon ng excise tax at value-added tax (VAT) sa mga produktong petrolyo, sa pagsabing hindi sapat ang kasalukuyang subsidiya ng gobyerno.
Sa isang panayam sa DZBB nitong Sabado, ika-7 ng Marso, binigyang-diin ni PISTON national president Mody Floranda na tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis mula pa noong Enero, bago pa man ang tensyon sa Middle East. Dahil susipa ang presyo ng hanggang P19 bawat litro nitong Martes, sinabi niyang magiging malaking pasanin ito para sa mga drayber at operator.
Iginiit niya ang pangangailangan para sa isang executive order mula sa Office of the President upang isuspinde ang excise tax at VAT.
“Ang fuel subsidy, nawawalan din ng saysay kung tuloy tuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo. Halimbawa, dati nagbigay sila ng P6,500, mako-consume lang po ng three to four days. Pagkalipas nyan, wala na,” paliwanag niya.
“Ang hinahanap po natin sa pamahalaan ay kaysa sa fuel subsidy na talagang nagiging [rason] pa ng away ng mga driver, at mga operator, dapat ang gawin ng gobyerno ay isuspinde yung sa excise tax at VAT sa produktong petrolyo para hindi lang isang sector ang makinabang, kun 'di ang ating mamamayan,” dagdag pa ni Floranda.
Binigyang-diin din ni Floranda ang mga problema sa kasalukuyang subsidiya na ipinamamahagi sa pamamagitan ng mga card sa mga gasolinahan.
“Maraming mga card kung saan pupunta sila sa mga gasolinahan at sasabihin ng gasolinahan walang laman yung kanilang card, pinababalik-balik sila sa LTFRB. Yung iba naman nagiging away na ng operator kasi nagiging katwiran, sila yung gumagastos sa piyesa. Kaya talagang hindi malinaw yung guideline,” kuwento ni Floranda.
Aniya, ang suspensyon ng excise tax at VAT ay mas makatutulong sa mga drayber, lalo na’t pagkatapos ng 12 hanggang 16 na oras na pagtatrabaho, karaniwang P500 na lamang ang naiuuwi ng mga drayber para sa kanilang pamilya.
Ayon sa kalkulasyon ni Floranda mula noong mga pagtaas ng presyo noong 2023, tumaas na ng halos P36 ang presyo ng langis, na nagresulta sa halos P1,100 na direktang bawas sa kinikita ng mga drayber.
“Kung titingnan po natin, sa loob ng 25 days na pamamasada, umaabot po ng 24,000 kada buwan yung direktang nawawalang kita ng mga driver,” dagdag niya. Binigyang-diin niya na dapat nang alisin ang excise tax at VAT “para kahit papaano'y makaagapay yung maliit na kita [ng mga drayber] sa pangangailangan ng kanilang pamilya.”