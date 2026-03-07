P150M fuel subsidy, inilaan para sa mga magsasaka at mangingisda

May kabuuang P150 milyong fuel subsidy ang inilaan para sa mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo dulot ng tensyon sa Middle East, ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, tagapagsalita ng Kagawaran ng Agrikultura (DA).
Sa isang panayam sa DZBB nitong Sabado, ika-7 ng Marso, ipinaliwanag niya na ang budget ay nagmula sa mga hindi nagamit na pondo ng 2025 na mananatiling valid hanggang Disyembre 2026. Nakatakdang makatanggap ng tig-P75 milyon ang sektor ng pagsasaka at pangingisda.
Para makatanggap ng P5,000, kailangang rehistrado ang mga magsasaka sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture (RSBSA), at dapat silang may-ari o umuupa ng makinaryang ginagamit sa bukid.
Para naman sa mga mangingisda, P3,000 ang ibibigay sa mga rehistrado sa RSBSA na may-ari ng mga bangkang hindi lalampas sa tatlong gross tons ang laki.
Ayon kay De Mesa, P100 milyon na ang nailabas at handa nang gamitin anumang oras, habang ang natitirang P50 milyon ay hihilingin pa mula sa Kagawaran ng Badyet at Pamamahala (DBM).
Dagdag pa niya, halos 15,000 na magsasaka at 28,000 na mangingisda ang makikinabang sa alokasyon, ngunit inamin niyang "talagang kulang an pondong ito, sa dami ng mga magsasaka at mangingisda na nagrerenta o nagmamay-ari ng kagamitan."
"Ang limitasyon natin ay 'yung pondo. 2025, hindi nagamit. Ngayong 2026, wala kasi tayong specific allocation for fuel assistance. Magre-request tayo ng additional na pondo para mabigyan ang DA ng additional resources," aniya.
Dahil nagsimula na ang peak harvest season na tatagal hanggang Abril, binigyang-diin niya na ang magiging impact sa sector ng palayan dahil aniya: "Gagamit ng makinarya, 'yung sa logistics... may gastusin para dalhin sa consumption areas... Magkakaroon ng additional costs."
"Kung import naman, karamihan naman ng imports natin ay nanggagaling sa Southeast Asia... so hindi ganun kalaki ang gastusin at hindi apektado nung sa Strait of Hormuz," dagdag niya.
Ipinaliwanag pa ni De Mesa na kung tataas ang presyo ng gasolina, maaapektuhan din ang freight costs o gastos sa pagbabyahe ng mga produkto.
"Kung magtataas 'yun, it will have an impact din sa presyo ng import kahit sa Southeast Asia manggaling ang bigas," saad ni De Mesa.
Nag-utos na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mas mahigpit na pagbabantay sa industriya, ngunit ayon kay De Mesa, ang tunay na katanungan ay kung gaano tatagal ang tensyon sa Middle East, dahil maaaring humaba rin ang pasanin ng sektor ng agrikultura at magdulot ng malaking pagbabago sa presyo ng mga inaangkat na produkto.