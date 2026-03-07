'Nademonyo ako': Nikko Natividad, umamin sa sex scandal

Bnasag na ng aktor na si Nikko Natividad ang kanyang katahimikan kaugnay ng kontrobersya ng isang sensitibong video na kumalat online. Hayagan niyang tinalakay ang mga personal na bunga ng kanyang ginawa at ang matinding emosyonal na epektong idinulot nito sa kanyang pamilya.
Sa isang madamdaming panayam kasama ang entertainment insider na si Ogie Diaz sa YouTube, inamin ng aktor na siya ay natukso at kinilala ang sakit na idinulot ng sitwasyon, lalo na sa kanyang mga mahal sa buhay.
Ayon kay Nikko, ang pinaka-masakit na sandali ay ang mga binitawang salita ng kanyang anak.
“Sabi niya sa akin, ‘Dad, walang ginawang mali sa’yo si mommy. Ba’t mo nagawa ’yun?’ Isipin mo, 10 years old tinext ako ng ganun,” pag-alala niya.
Ibinahagi ng aktor na labis siyang nadurog sa mensaheng iyon, lalo na nang ipahayag ng kanyang anak ang pagkadismaya matapos siya nitong ipagtanggol noon sa mga nakaraang pag-aaway ng pamilya.
“Sabi pa niya sa akin, ‘Pinagtatanggol kita minsan kay mommy kasi ’pag nag-aaway kayo, minsan ang mali si mommy. Pero ngayon, hindi kita kayang ipagtanggol.’ Tapos hindi ko siya makausap,” ani Nikko.
Napahagulgol siya nang mabasa ang mensahe.
“Nag-text siya, hagulgol ako. Sabi niya, ‘Dad, I love you. I know God will forgive you!’”
“Tapos sabi niya sa akin, ’Kapag wala na kayo ni mommy, dadalawin kita.’”
Sa kanyang pagninilay-nilay, inamin ng aktor na naging tapat na siya sa kanyang asawa tungkol sa nangyari at pinanagutan ang kanyang pagkakamali.
“Sabi ko sa wife ko, ‘Na-demonyo ako.’ Natukso. Bumigay ako. Inaamin ko, natira ’yung kahinaan ko, babae, laman… Inaamin ko, mali ’yung ginawa ko.”
Sa isang pahayag naman, inamin ng asawa nyang si Cielo Mae Eusebio na masakit para sa kanya ang pangyayari, ngunit mas pinili nya ang pamilya.
Aniya, "Wag n'yo ako pagsabihan na 'di ko maiwan dahil wala akong choice?' Meron po, Meron akong choice at eto ang pinili ko, magpatuloy."