Gabriela, umalma sa desisyon ng Manila LGU; gobyernong Marcos, tinawag na ipokrito

Kinondena ng Gabriela National Alliance of Women ang hindi pagbibigay ng permit ng Manila Local Government Unit (LGU) para sa kanilang aktibidad sa Liwasang Bonifacio bilang pagdiriwang ng International Women's Day ngayong Lunes, ika-8 ng Marso.
Sa isang Facebook post, mariing ipinahayag ng grupo ang kanilang pagtutol sa naging desisyon ng lokal na pamahalaan na ideklara ang "No Activity Zone" sa buong Maynila bunsod ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit.
Binigyang-diin ng alyansa na ang Liwasang Bonifacio ay isang "freedom park," isang lugar na kinikilala sa ilalim ng batas bilang espasyo kung saan malayang makapagpapahayag ng saloobin ang mamamayan nang hindi kinakailangan ng permit.
Dagdag pa nila, ang naturang desisyon ay isang malinaw na "pagyurak sa karapatan ng kababaihan at mamamayan, lalo na ng kababaihang anakpawis na araw-araw nakararanas ng kahirapan, diskriminasyon, at karahasan."
Tinawag din ng grupo na "ipokrito" ang administrasyong Marcos, lalo na’t nakatakdang dumalo ang mga kinatawan nito sa UN Commission on the Status of Women (CSW) sa New York sa mismong araw ng kababaihan.
"Kasabay ng ganitong pambabastos ng rehimeng Marcos Jr. sa kababaihan ang paglipana rin ng mga manyak at seksistang yumuyurak sa dignidad ng kababaihan. Kaya't higit lalong hindi kami magpapatinag. Lalo lamang tumitibay ang aming paninindigan na igiit ang karapatan at kapakanan ng kababaihan," ani ng grupo.
Sa kabila ng kawalan ng permit, iginiit ng Gabriela na tuloy ang kanilang aktibidad sa Lunes. Layon ng kilos-protesta na bigyang-diin ang pagtindig laban sa korapsyon, panawagan para sa pagbasura ng VAT, pagtataas ng sahod, pagwawakas sa karahasan laban sa kababaihan, at pagtutol sa agresyong militar sa ibang bansa at iba pang mga suliraning panlipunan.