DOTr tumugon sa reklamong may insekto sa MRT-3

Pinagpapaliwanag na ng Department of Transportation (DOTr) ang pamunuan ng Metro Rail Transit Line 3 (MRT-3) kaugnay ng mga reklamo tungkol sa umano’y pagkakaroon ng mga insekto sa mga upuan ng mga bagon.
Ayon sa DOTr, ipinaabot na nila sa pamunuan ng MRT-3 ang nasabing isyu upang agad itong mabigyan ng aksyon.
Tiniyak naman ng pamunuan ng MRT-3 na magsasagawa sila ng mas masusing paglilinis at sanitation sa mga bagon upang matiyak na mawawala ang mga insektong naiulat sa loob ng tren.
Nauna rito, may isang pasahero na nagbahagi sa social media na nakagat umano siya ng isang insekto habang nakahawak sa bahagi ng upuan sa loob ng MRT-3.