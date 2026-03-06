RR Enriquez ipinagtanggol si Kiray Celis

To the rescue si RR Enriquez kay Kiray Celis matapos mabatikos ang huli dahil sa kanyang live selling activities online.
Sa kanyang Instagram account, ishinare ni RR ang isang quote card ng ABS-CBN News kung saan naka-highlight kung paano nakatulong nang malaki ang online business ni Kiray sa kanyang kinikita.
“May nag-comment nang nagla-live ako, sabi, 'yuck, online seller na lang'. Gusto ko sabihin, 'doon umayos buhay ko.' Hindi siya online seller lang. Hindi ko kaya sabihin 'yong 'lang' kasi doon umayos buhay ng pamilya ko. Ngayon ako na nagpapaaral sa mga pamangkin ko lahat, dati baon-baon lang. Dahil sa 'online lang' na sinasabi nila," say ni Kiray sa quote card.
Agad namang nag-agree si RR sa comment niya sa quote card.
“Agree with you Kiray. Nasa online selling ang pera. Lahat ng klaseng online may pera if marunong ka lang gumamit.” RR explained that even gaming or social media promotion can be profitable: “Online games may pera, mag online ka lang sa Facebook, TikTok or Instagram at mag promote ng brands, magkakapera ka. Mag edit ka ng video at ioffer mo ito as a video editor magkaka pera ka na. Hindi nakakahiya na gamitin ang diskarte sa online para magka pera.”
Ang binatikos ni RR ay 'yung mga taong nag-o-online para makitsismis.
“Ang nakakahiya is yung online ka kakachizmiz at bash ng hindi ka nagkakapera. Yung sawsawera online ko kumikita din ako kaso tinigil ko na. Ibalik ko kaya," say ni RR.
“But anyways ang point dito is gamitin natin ang online para magka pera!!!” dagdag pa niya.