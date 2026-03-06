Elle Villanueva di pa ready magkaanak kay Derrick Monasterio

Nagpakatotoo sina Derrick Monasterio at Elle Villanueva sa interview nila sa “Fast Talk with Boy Abunda.”
Natanong ang dalawa about their vows to each other na sinagot naman nila with all sincerity.
“My promise to you, love, is I’m gonna be a good provider, I’m gonna treat you the way you’re supposed to be treated, and hindi ko kakalimutan ‘yung value mo kung paano ka pinalaki,” say ni Derrick.
“Ako naman, promise ko sa ‘yo, forever kitang mamahalin, forever kitang iintindihin at aalagaan, hindi kita papabayaan,” sagot naman ni Elle
“Nakaka-touch lang kasi finally, sa tagal, sa dami ng dumaan sa akin, parang, at least, nahanap ko na and ang swerte ko talaga,” dagdag pa ni Derrick na nakikita ang sarili na magpapakasal five years from now
Bagama't alam ni Elle na nasa right age na siya, sinabi niyang she is not yet ready to have a child.
“’Yun ‘yung pressure sa babae, ‘yung age, ‘yung timeline, to get pregnant. But then, I would think it’s hard nowadays,” say niya.
“Takot akong mag-raise ng bata considering na gan’to ‘yung gobyerno, ang political side natin, iba, so ‘yun lang naman ‘yung iniisip ko kung bakit hesitant pa ‘ko,” dagdag niyang paliwanag.
Opisyal na naging magdyowa ang dalawa noong 2023 at 12 June ang kanilang anniversary.