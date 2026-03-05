Japan, magbibigay trabaho sa mga Pinoy medical workers

Sinimulan na ng pamahalaan ng Japan ang pagtanggap ng aplikasyon mula sa mga Pilipinong nais magtrabaho bilang certified care worker at nurse sa Japan sa ilalim ng Japan-Philippines Economic Partnership Agreement (JPEPA).
Ayon sa Embahada ng Japan sa Maynila, sa ilalim ng 2026 initiative, mayroong 50 posisyon para sa mga nurse at 300 posisyon para sa mga care worker na nakalaan para sa mga Pilipino.
Ang mapipiling aplikante ay sasailalim sa libreng pagsasanay sa wikang Hapon: anim na buwan sa Pilipinas at anim na buwan sa Japan, bago magsimula sa kanilang 3 hanggang 4 na taong pagtatrabaho sa mga ospital at caregiving facilities sa Japan. Habang nasa training, makakatanggap sila ng daily living allowance.
Para sa mga nais mag-aplay bilang nurse, kinakailangang nakapagtapos ng Bachelor of Science in Nursing, may aktibong lisensya mula sa Professional Regulation Commission (PRC), at may hindi bababa sa tatlong taong karanasan sa ospital o klinika.