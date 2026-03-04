11 vice mayor at isang mayor, stranded sa Dubai ayon sa DILG

Labindalawang lokal na opisyal ng Bulacan ang kasalukuyang stranded sa Dubai sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng United States at Iran, ayon kay Jonvic Remulla.
Sinabi ni Remulla na 11 bise alkalde ang may travel authority at nasa Dubai para sa kanilang personal na lakad. Samantala, bineberipika pa ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang mga ulat na ang alkalde na kasama nila ay posibleng bumiyahe nang walang kailangang clearance.
Sa kasalukuyan, wala pang pormal na request para sa tulong ang mga naturang opisyal mula sa pamahalaan ng Pilipinas.