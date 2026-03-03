MRT, may libreng sakay para sa mga kababaihan sa Marso 8

Magkakaloob ng libreng sakay ang MRT-3 para sa mga kababaihan sa ika-walo ng Marso bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng International Women’s Day.
Ang libreng biyahe ay maaaring ma-avail mula alas-7:00 hanggang alas-9:00 ng umaga, at mula alas-5:00 hanggang alas-7:00 ng gabi.
Ayon kay MRT-3 General Manager Michael Capati, layunin ng inisyatibang ito na ipakita ang kanilang suporta sa pandaigdigang pagdiriwang ng Araw ng Kababaihan.
Dagdag pa ni Capati, isa itong simpleng paraan upang magpasalamat at kilalanin ang mahalagang ambag ng mga kababaihan sa ating lipunan.