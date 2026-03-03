Legarda nanawagan ng proteksyon sa OFWs sa Gitnang Silangan

MANILA — Nanawagan si Senador Loren Legarda noong 02 March 2026 ng agarang proteksyon para sa mga Pilipino sa Gitnang Silangan, kasabay ng lumalalang tensyon sa rehiyon, at binigyang-diin na hindi lamang ito malayong hidwaan kundi may direktang epekto sa trabaho, enerhiya, kalakalan, at kaligtasan ng mga OFWs.
“Ang lumalalang tensyon sa Gitnang Silangan ay hindi na simpleng hidwaan sa kabilang dako ng mundo. Mabilis itong lumalaganap sa mga karatig bansa at nagbabadya ng seryosong panganib sa kalakalan, enerhiya, at trabaho, lalo na sa mga bansang pinagtatrabahuhan ng libu-libong Pilipino,” ani Legarda.
Ipinahayag din niya ang pakikiramay sa pamilya ng Filipina na si Mary Anne Velasquez de Vera na nasawi sa Israel at nanawagan sa lahat ng panig na pigilan ang karahasan at isulong ang diplomasya.
Binigyang-diin ni Legarda ang kahalagahan ng malinaw na plano para sa kaligtasan ng OFWs, kabilang ang tuloy-tuloy na komunikasyon mula sa Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, at mga embahada at konsulado, gayundin ang agarang tulong legal, medikal, at pinansyal sa mga nangangailangan.
Pinayuhan din niya ang economic team ng bansa na paghandaan ang posibleng epekto sa suplay at presyo ng enerhiya, gasolina, transportasyon, at pangunahing bilihin upang hindi lalong mabigatan ang mamamayan.
“Sa gitna ng digmaan at karahasan lahat ay sugatan, lahat ay nawawalan, ang sundalo, ang sibilyan, ang pamilyang naiwan, at ang bansang pilit bumabangon sa bawat buhay at pangarap na nabubura,” ani Legarda.
Ipinahayag ng senador na sa ganitong sitwasyon, prinsipyo at proteksyon sa buhay ng inosente ang dapat manguna kaysa puwersa ng sandata.