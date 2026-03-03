BoC muling lumampas sa target na kita noong buwan ng Pebrero

Muling nalampasan ng Bureau of Customs ang itinakda nitong buwanang target matapos makakolekta ng P73.8 bilyon noong Pebrero, sa kabila ng inaasahang paghina ng kita dulot ng pagdiriwang ng Chinese New Year.
Batay sa paunang datos ng ahensya, lumagpas ng 1.7% sa target ang kanilang koleksyon, na katumbas ng P1.21 bilyong sobra. Ito na ang ikalawang magkasunod na buwan na nakapagtala ng surplus revenue ang ahensya ngayong taon.
Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mas mataas din ng 2.8% ang koleksyon noong Pebrero kumpara sa naitala sa kaparehong buwan noong nakaraang taon.
Dagdag pa niya, ang kabuuang kita sa unang dalawang buwan ng taon ay bumubuo na sa 15.4% ng taunang target na P1.003 trilyon ng Bureau of Customs.