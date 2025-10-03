JGFP Interschool: ICA, Xavier, Homeschool Global sparkle

The 2025 JGFP Interschool Tournament is heating up across all divisions as the country’s top junior golf teams battle it out in one of the most competitive seasons yet.
With three legs completed, schools like Immaculate Conception Academy, Xavier School San Juan, and Homeschool Global have emerged as frontrunners in their respective divisions, while several others remain well within striking distance heading into the crucial stretch of the season.
From Lower School to Senior High, the leaderboard reflects not only rising stars but also deep-rooted school rivalries and emerging golf programs making their presence felt on the national stage.
The standings after three legs:
LOWER SCHOOL
Immaculate Conception Academy 1 187 (83-104), Assumption San Lorenzo 1 149 (73-76), Assumption San Lorenzo 2 113 (62-51), Xavier San Juan 2 96 (52-44), Xavier SJ 1 93, PAREF Southridge 1 83, Xavier Nuvali 1 77, De la Salle Santiago Zobel 75, De la Salle Laguna 73, ICA 2 73 (27-46), Saint Jude Catholic School 68 (33-22-13), Brent International School Manila 66, Xavier SJ 3 65, PAREF Woodrose 1 62, Xavier Nuvali 2 55, PAREF Southridge 2 43, PAREF Woodrose 2 35, Domuschola International School 34 (32-2)
MIDDLE SCHOOL
Homeschool Global 1 213 (110-103), Homeschool Global 2 195 (38-59-98), ICA 2 175 (96-79), Xavier SJ 1 130, ICA 1 112, Xavier SJ 2 108, Assumption San Lorenzo 103 (61-42), Brent Manila 103, ICA 3 93 (46-22-25), DLSZ 1 89, Xavier SJ 3 85, PAREF Southridge 1 84, Saint Jude 81 (11-33-37), PAREF Woodrose 1 81, Xavier Nuvali 1 77, PAREF Southridge 2 63, DLSZ 2 57, Everest Academy Manila 47, DLSU Laguna 43 (18-25), Xavier Nuvali 2 40, Brent Manila 2 36, PAREF Woodrose 2 35, The Beacon School Manila 32
JUNIOR HIGH
Xavier SJ 1 257 (124-133), Xavier SJ 2 239 (117-122), Xavier SJ 3 231 (114-117), ICA 1 199 (82-117), DLSU Laguna 2 181 (90-91), Everest Academy Manila 1 164 (81-83), DLSU Laguna 1 143 (69-74), PAREF Southridge 1 138 (81-57), ICA 2 132 (53-79), DLSZ 114, PAREF Woodrose 102, Homeschool Global 101 (52-49), PAREF Southridge 2 98 (32-66), Xavier SJ 5 97 (43-54), MGC New Life Academy 92, Ateneo 2 87, Xavier SJ 2 87, Xavier SJ 6 85 (8-77), Ateneo 3 84, Brent Subic 78 (8-70), Everest Academy Manila 2 66 (36-30), Brent Manila 55 (44-11), Ateneo 1 52, Reedley International School Manila 48, Ateneo 4 47, Xavier Nuvali 41 (19-22), Saint Pedro Poveda College 37
SENIOR HIGH
Xavier SJ 2 252 (112-140), ICA 1 250 (123-127), International School Manila 224 (134-90), ICA 2 214 (105-109), Xavier SJ 1 146, PAREF Southridge 1 133 (94-39), ICA 4 115 (46-69), Brent Manila 2 112 (43-6-63), Brent Manila 1 90 (50-40), Miriam College 1 90, Saint Jude 85 (42-43), Everest Academy Manila 83, DLSZ 79, Xavier SJ 3 74, ICA 3 65 (40-25), The Beacon Academy 59 (14-45), Life Academy International 47, PAREF Woodrose 45, PAREF Southridge 2 25 (15-10), Miriam College 2 10.