Suspek bagsak sa operasyon ng kapulisan sa Porac

Porac, Pampanga – Isang high value individual (HVI) na kinilalang si alias "Rambo" ang hinuli ng kapulisan sa Phase 1, Barangay Manibaug Pasig noong 9 Setyembre 2025.
Ayon sa Pampanga Police Provincial Office (PPO), nakuha mula sa suspek ang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng pinaghihinalaang shabu sa operasyon ng Porac Station Drug Enforcement Unit (SDEU).
Tinatayang 75 gramo ng pinaghihinalaang shabu at marked money na ginamit sa buy-bust operation ang nakuha. Kasalukuyan na siyang nakakulong sa Porac Municipal Police Station habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya.