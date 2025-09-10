MMDA clears illegally parked cars in Maginhawa Street crackdown
Members of the Swift Traffic Action Group (STAG) clear illegally parked vehicles along Maginhawa Street in Quezon City on Wednesday as part of the MMDA’s No Contact Apprehension Policy.Photograph by Analy Labor for DAILY TRIBUNE
Members of the Swift Traffic Action Group (STAG) clear illegally parked vehicles along Maginhawa Street in Quezon City on Wednesday as part of the MMDA’s No Contact Apprehension Policy.Photograph by Analy Labor for DAILY TRIBUNE
Members of the Swift Traffic Action Group (STAG) clear illegally parked vehicles along Maginhawa Street in Quezon City on Wednesday as part of the MMDA’s No Contact Apprehension Policy.Photograph by Analy Labor for DAILY TRIBUNE
Members of the Swift Traffic Action Group (STAG) clear illegally parked vehicles along Maginhawa Street in Quezon City on Wednesday as part of the MMDA’s No Contact Apprehension Policy.Photograph by Analy Labor for DAILY TRIBUNE
Members of the Swift Traffic Action Group (STAG) clear illegally parked vehicles along Maginhawa Street in Quezon City on Wednesday as part of the MMDA’s No Contact Apprehension Policy.Photograph by Analy Labor for DAILY TRIBUNE