Rica Gonzales pangarap maging piloto

“Itutuloy ko po,” sagot ni Rica.

Two years pa pala ang kulang para matapos ni Rica ang kanyang kurso.

Meanwhile, bilang Vivamax star ay siya yata ang biggest star ngayong 2024 dahil sa dami niyang natapos na Vivamax movie. Just this year, nagbida siya sa pitong pelikula tulad ng “Dilig,” “Kapalit,” “Mapanukso,” “Hiraya,” “Kaskasero,” “Undergrads” at “Silip.”