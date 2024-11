INCLUSIVE PUV MODERNIZATION ISUSULONG NI MANONG CHAVIT

Isinusulong ngayon ni dating Ilocos Sur Governor at senatorial candidate Luis “Chavit” Singson ang isang inklusibong hakbang para sa ipinatutupad na Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP) ng pamahalaan.

Ayon kay Singson – na kilala rin bilang “Manong Chavit” – nais niyang maging financially accessible sa mga Pilipinong jeepney operators ang PUVMP.

Sa kanyang pagdalo sa Western Visayas Transport Summit sa Iloilo, inilunsad ni Manong Chavit ang kanyang natatanging e-jeep at ibinahagi ang kanyang naging papel sa modernization efforts bago pa man niya napagdesisyunang tumakbo bilang senador.

Paliwanag niya, bagama’t isang wellintentioned initiative ang PUVMP, ang financial model umano nito ay hindi praktikal sa maraming mga jeepney drivers lalo na yung mga walang kakayanang mangutang sa mga banko.

“Nang makita ko ang mga hamon na kinakaharap ng ating mga tsuper, alam kong kailangang may mas mabuting paraan. Marami sa kanila ang hindi kayang bayaran ang mga pautang o may limitadong access sa mga serbisyo sa pagbabanko kaya nagpasya na akong personal na pondohan ang transition,” saad ni Singson.

Upang matugunan ito, nangako siyang magbibigay ng zero-interest loans sa mga jeepney operators upang maalis na ang balakid sa pananalapi na pumipigil sa marami sa paglahok sa programa.

Ang solusyon ni Singson ay higit pa sa pagbibigay ng suportang pinansyal dahil kasama sa kanyang plataporma ang modernisasyon at ang pagbibigay ng mga electric jeepney na hindi lamang abot-kaya kundi pangkalikasan rin.

Nagtatampok ang fleet ng makabagong teknolohiya, kabilang ang air conditioning para sa kaginhawahan ng pasahero at mga solar charging stations para isulong ang kahusayan sa enerhiya.

Upang gawing mas posible ang financial transition, isinulong ni Singson ang discounted electricity rates para sa mga solar charging stations na makakatulong na mabawasan ang mga gastos sa para sa mga may-ari ng jeepney.

Ang hakbang na ito ay naaayon sa mas malawak na layunin ng gobyerno ng Pilipinas sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagputol ng carbon footprint ng pampublikong transportasyon at pagtataguyod ng napapanatiling mapagkukunan ng enerhiya.

“Ang pag-modernize ng fleet ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng mas mahusay na mga sasakyan, kasama rin rito pagiging environmentfriendly para naman sa susunod na henerasyon,” sabi ni Singson.

Bukod sa pagbibigay ng mga sasakyan, gumawa rin si Singson ng mga hakbang upang tugunan ang hamon ng financial inclusion para sa mga jeepney driver at pasahero.

Maraming mga driver at commuter, lalo na sa mga rural na lugar ay kulang pa rin ng access sa mga pormal na serbisyo sa pagbabangko na siyang nagpapahirap sa kanila na makisali sa isang “cashless” na lipunan.

Upang malutas ito, ipinakilala ni Singson ang VBank, isang digital payment platform na naka-link sa kanyang Vigan Rural Banco Incorporada. Ang platform ay nagbibigay sa mga user ng preloaded card na may limit na P100,000 na magagamit sa pagbabayad ng pamasahe sa jeep at kahit na magpadala ng pera sa mga miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng nauugnay na mobile banking app.

Nag-aalok ang VBank ng isang makabagong solusyon para sa mga “unbanked” na mga Pilipino na nahihirapan sa kawalan ng kaalaman sa pananalapi at pag-access sa mga tradisyonal na serbisyo sa pagbabangko.

Pinapayagan nito ang mga pasahero ng jeep na magbayad ng kanilang pamasahe nang digital at inaalis ang pangangailangan para sa cash, habang nagbibigay ng mas madalung paraan para sa mga driver na ma-monitor ang mga kita at transaksyon.

Ang suporta ni Singson para sa PUV modernization effort ay malalim na nakaugat sa kanyang karanasan bilang pinuno ng lokal na pamahalaan, na nagsilbi bilang alkalde at gobernador ng Ilocos Sur. Gayunpaman, ang kanyang pananaw ay umaabot nang higit pa sa kanyang probinsya.

“Kontento na ako sa pag-unlad sa aking probinsiya, pero gusto kong makita ang ganitong pag-unlad na umabot sa bawat sulok ng Pilipinas,” sabi ni Manong Chavit. “Ang aking plataporma ay nakatuon sa pag-unlad ng buong bansa.”

“Kung maaari nating gawing moderno ang transportasyon sa paraang gumagana para sa lahat -- mula sa mga drayber hanggang sa mga pasahero -- makakalikha tayo ng isang mas maunlad na bansa,” dagdag niya.

Ang kanyang mga pagsisikap ay umani ng malawakang suporta mula sa maimpluwensyang mga pulitiko at organisasyon, kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang Mayors League, ang Governors League, at iba’t ibang transport groups. Ang mga pag-endorso na ito ay sumasalamin sa tiwala sa kakayahan ni Singson na magdala ng makabuluhang pagbabago sa lokal at pambansang antas.

Sa patuloy na pagharap ng bansa sa maraming hamon, binigyang-diin ni Singson ang kritikal na papel na ginagampanan ng kapayapaan at katatagan sa pagkamit ng pangmatagalang modernisasyon.

Batay sa kanyang karanasan bilang President Emeritus ng Mayors League, idiniin ni Singson na ang sustainable growth ay nagsisimula sa lokal na antas ngunit nangangailangan ng malakas na suporta sa bansa.

“Kung walang kapayapaan at katatagan, hindi tayo maaaring makausad sa mga proyekto tulad ng modernisasyon,” sabi ni Singson. “Naniniwala akong ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa lokal, ngunit dapat itong suportahan sa pambansang antas.”

“Ang layunin ko ay ipagpatuloy ang pagbuo sa pundasyon ng kapayapaan at katatagan na itinatag ni dating Pangulong Duterte, na tinitiyak na ang mga hakbangin tulad ng PUV Modernization Program ay matagumpay sa buong bansa,” dagdag niya.