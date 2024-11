CHIEFS PINABAGSAK ANG KNIGHTS

Nag-uumapaw ang pagmamalaki ng Arellano University nang patumbahin nito ang powerhouse na Letran College, 67-65 upang mapatalsik ito sa Final Four derby sa Season 100 National Collegiate Athletic Association men’s basketball tournament kahapon sa Filoil EcoOil Center.

Bumagsak si Lorenz Capulong ng double-double game na 13 puntos at 12 rebounds para palakasin ang Chiefs sa kanilang ikapitong panalo sa 17 laban sa pagpasok sa huling yugto ng eliminations.

Ang Knights, sa kanilang bahagi, ay hinigop ang kanilang ika-10 talo sa 18 laro upang bombahin ang susunod na round, na iniwan ang College of Saint Benilde, Mapua University at reigning champion San Beda University sa pakikipaglaban para sa centennial title.

Ang pang-apat na puwesto, gayunpaman, ay nakahanda pa rin sa Lyceum of the Philippines University at Emilio Aguinaldo College na nakakulong sa isang matinding labanan.

Ang Pirates, na may hawak na 9-8 card, ay makakasagupa sa Blazers habang ang Generals, na nasa ikalimang puwesto na may 8-9 slate, ay lalaban sa Jose Rizal University sa Biyernes sa parehong venue ng San Juan.

Sa kabila ng pag-bow out sa semifinals sa ikalawang sunod na pagkakataon mula nang makuha ang titulo noong Season 98, iginiit ni Letran coach Allen Ricardo na wala silang dapat ikahiya.

“Maybe, in the opening of the second round, we focused too much on our counterattacks on the offensive end because, of course, they already lost the first round. We were just lacking defense when we started the second round,” saad ni Ricardo.

“But I’m still happy and proud for the team no matter what. Even though we didn’t finish the season on a high note, I think they improved a lot,” dagdag niya.

Matapos matagpuan ang kanilang sarili na nabaon, 58-63, ang Knights ay nag-uncork ng 9-1 run na natatakpan ng mga free throws mula kay Kobe Monje para sa slim 65-64 lead sa 57 segundo ang natitira sa laro.

Ngunit umiskor si Basti Valencia sa isang krusyal na putback sa huling 18.7 segundo upang bigyan ang Chiefs ng driver’s seat at ilagay ang Knights season sa bingit ng kapahamakan.

Pagkatapos, hinabol at binaril ni Valencia ang rookie na si Jimboy Estrada, kaya napilitan siyang i-botch ang isang jumper na may anim na ticks na lang ang natitira.

Ibinagsak ni Capulong ang isa sa kanyang mga free throw para sa 67-65 abante habang pinapanood si Nat Montecillo na napalampas ng desperasyon sa paglipas ng oras.

Umiskor si Maverick Vinoya ng siyam na puntos at tatlong rebound habang si Valencia ay may walong puntos, tatlong rebounds, at dalawang steals para sa Arellano, na magpapatuloy sa off-season na nakataas ang ulo.

Sinabi ni Arellano head coach Chico Manabat na target nila si Jimboy Estrada, na tumapos ng 10 puntos sa ilalim ng pangit na 5-of-15 shooting mula sa field.

“We noticed that they would score through Jimboy. The good thing is that we prepared for it and we knew where he would go,” sabi ni Manabat.

“I told them we have the same goal to win games but it’s a different result now because we’re not in the contention we’re not in the Final Four. I told them not to be sad because we’re already overachieved,” dagdag niya.

Monje led the scoring parade with 24 points while Montecillo finished with 11 for the Knights, who will lose a score Monje and Pao Javillonar to graduation in the off-season.

Ang iskor:

Arellano (67) – Capulong 13, Vinoya 9, Valencia 8, Camay 7, Hernal 7, Geronimo 6, De Leon 4, Borroneo 4, Libang 4, Abiera 3, Miller 2, Ongotan 0, Flores 0.

Letran (65) – Monje 24, Montecillo 11, Javillonar 11, Estrada 10, Miller 5, Santos 2, Nunag 2, Cuajao 0, Jumao-As 0, Dimaano 0.

Quarterscores: 17-16, 28-40, 51-54, 67-65.