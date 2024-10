Intel funds ginamit para sa ‘reward system?’

Sa naging pagdinig ng quad committee, inilarawan ni dating PCSO general manager Royina Garma kung paano naghangad si dating Pangulong Rodrigo Duterte na lumikha ng isang sistema na nagbibigay ng pera sa mga pulis para sa pagpatay sa mga hinihinalang drug suspects.

“Sa aming pagpupulong, gusto niyang maghanap ako ng pulis na bahagi ng Iglesia Ni Cristo, na nagpapakita ng kanyang pangangailangan ng isang tapat na tao upang isakatuparan ang kanyang mga nakamamatay na plano,” sabi ni Garma.

Ipinaliwanag ni Garma ang isang nakakabahalang istruktura ng pagbabayad na nag-uudyok ng karahasan.

“Ang Davao Model ay kinabibilangan ng tatlong uri ng pagbabayad. Una, gantimpala para sa pagpatay sa isang suspek. Pangalawa, pondo para sa mga nakatakdang operasyon. Pangatlo, isang refund para sa mga gastos.” Ipinapakita nito ang nakakagulat na katotohanan—pinasigla ni Duterte ang pagpatay gamit ang pera ng mga nagbabayad ng buwis.”

Ang kanyang testimonya ay tumukoy din sa mga makapangyarihang kaalyado, tulad ng komisyoner ng National Police Commission na si Edilberto Leonardo, na tumulong sa pagsasagawa ng nakamamatay na operasyong ito.

“Mga pagpatay lamang ang tumanggap ng gantimpala; ang mga pag-aresto ay nakakuha ng pondo para sa mga operasyon at refund ng mga gastos,” sinabi niya, binibigyang-diin ang moral na katiwalian ng mga insentibo sa digmaan kontra droga ni Duterte.

Dagdag pa sa kontrobersya, kinumpirma ni Salvador Panelo, dating Chief Presidential Counsel ni Duterte, ang paggamit ng pondo ng intelihensiya sa madugong digmaan laban sa droga. Sa DWAR Abante Radyo, sinubukan ni Panelo na maliitin ang mga pahayag ni Garma, na iginiit na hindi kailangan ng pulisya ng karagdagang pera para gawin ang kanilang trabaho. Inangkin ni Panelo na ang mga pondong ito ay ginamit upang labanan ang mga sindikato ng droga, ngunit sa katotohanan, malinaw na ito ay naging takip para sa pagpapalaganap ng pagpatay na nakatuon sa mga mahihirap.

Kinumpirma rin ni dating pulis Col. Eduardo Acierto na ito ay “isang bukas na lihim” na ang mga pondo na ginamit upang pondohan ang digmaan laban sa droga ay inagaw mula sa intelligence badyet ng Tanggapan ng Pangulo.

Sa testimonya ni Garma, halata ang kanyang malalim na damdamin, na nag-udyok kay Senior Deputy Speaker Dong Gonzales na tanungin kung siya ay nakakaramdam ng pressure. Matigas niyang sinabi, “Inabot ako ng isang linggo para magmuni-muni.” Napagtanto ko na ang katotohanan ay palaging magpapalaya sa atin.

Ang mga kamakailang pahayag ay kumpleto sa larawan at binibigyang-diin ang matinding pang-aabuso sa kapangyarihan ni Duterte, na inilipat ang pondo ng mga nagbabayad ng buwis na nakalaan para sa mga operasyon ng intelihensiya upang magpasiklab ng isang marahas na kampanya laban sa mga hinihinalang drug offender – karamihan ay mga mahihirap at walang kalaban-laban. Ang mga ganitong aksyon ay nagpapakita ng hayagang pagwawalang-bahala sa batas at ng kagustuhang pagsamantalahan ang limitadong pampublikong yaman para sa mga personal at pampulitikang layunin ni Duterte.