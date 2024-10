Payo ni Ivana Alawi sa mga artista na papasok sa pulitika: Dapat may laman ‘yung utak mo.

Marami ang nag-agree sa hugot ni Ivana Alawi sa mga gustong pumasok sa pulitika.

Sa kanyang viral TikTok video, nagbaigay ng opinyon si Ivana Alawi tungkol sa mga artistang gustong pumasok sa pulitika.

“Hindi mo kailangan maging congressman or mayor or councilor para makatulong ka. We can all help out in our own small ways. Kapag papasok ka sa politics at ipaglalaban mo ang Pilipinas...dapat may laman ‘yung utak mo,” say ni Ivana.

That said, hindi type ni Ivana na pasukin ang pulitika.