Skye Gonzaga palaban sa lampungang babae sa babae

Ang “Kiskisan” ay isang sexy-drama movie na pinamahalaan ni Direk Bobby Bonifacio Jr.

Ito ay kuwento ng dalawang magkapatid na lumaki sa bukid na nagkahiwalay at muling magkikita matapos ang ilang taon. Babawi sila ngayon ng oras para sa isa’t isa at ipakikilala na rin ang mga bagong tao sa buhay nila. At sa pagtatagpong ito, may mga madadarang. May mga matutukso. May maglagabab. May pupulandit. May aabot sa pinakamasarap na glorya.

Pagtatapat ni binibining Gonzaga sa isang panayam: “Ito po ang unang GL ko na ipalalabas. Kasi po, may nauna na akong nagawang GL movie. Wala pa akong karanasan na maging ka-relasyon ang kapwa ko babae kaya challenging po siya para sa akin.”

Sa panayam, inurirat rin ang maalindog na starlet kung may nasa ba siyang makaranas ng kakaibang pagmamahalan sa kapwa niya babae, ang palaban at pilya nitong pagpapakatotoo: “Gusto ko pong maranasan ito, gustong-gusto ko po. Gusto kong i-try ito in real life, hahaha!” Iba rin ang paandar, hindi ba naman?