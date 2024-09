Janine Gutierrez mapanghalina ang alindog

Bathalumang naging tao, iyan ang pakiwari ng mga barakong totoo para sa primera klaseng kariktan ni Janine Gutierrez.

Ang tinaguriang Asia’s Rising Star, marami talaga ang narahuyo sa hinhin at dakilang ganda niya na may kasama pang pangmalakasang kurbada na talaga namang ibinuyanyang niya sa seryeng kinalolokohan ng marami sa kasalukuyan, ang “Lavender Fields.”

Hindi ba’t kamakailan lang, may eksena siyang ang saplot ay pulang two-piece bikini kung saan litaw na litaw ang kinis at kaseksihan niya na tunay namang classy at yayamanin. Nagdagdag init pa lalo sa eksena kung saan naka-two piece si Iris (pangalan ng katauhan ni Gutierrez sa soap opera) eh ang paglusong niya sa jacuzzi kung saan nakalubog si Tyrone (katauhan ni Jericho Rosales) at handang-handa ang babaing sakdal ganda na sagpangin ang labi ng kanyang asawa.

Sa totoo lang tayo, tiyak na walang matutuliro at mahihibang kung sakaling ituring si Janine bilang diyosa ng kagandahan at pag-ibig sa kasalukyang panahon. Ang kanyang kaseksihan, iba rin ang halina ang hatid at pangrahuyong taglay. Kahit pa nga naka-mamahaling mga dress si Gutierrez sa “Lavender Fields” palagian siyang she’s too sexy for her dresses at take note, walang nauumay sa kanyang pagiging kontrabida sa pangmalakasang palatuntunan. Bilang manonood, hindi mo magawang mabwisit at mainis kay Iris in a major, major way dahil alam mo ang kanyang pinaghuhugutan. Dudurugin at hahamakin niya ang lahat huwag lamang maagaw sa kanya si Tyrone.

Sa tunay na buhay, bukas na aklat naman ang panunuyo at panliligaw ni Jericho Rosales sa dalaga. Bukas na bukas ang mahusay na aktor sa kanyyang mga paglalahad at panayam na talagang truly, madly at deeply in love siya kay Gutierrez na minsan ay naging sobrang malapit rin sa isa pang papable na actor, si Paulo Avelino.

Ang mga fan ni Janine, ang lambing sa aktres at taimtim na panalangin ay matamis na oo na ang ibigay niya sa premyadong aktor. Bagay na bagay ang dalawa, hindi lang bilang magkapareha sa telebisyon kundi sa tunay na buhay. Deserved na deserve ni Janine Gutierrez na magkaroon na ng bagong love life at lumigaya, huh!

**

Papatulan pa ba natin ang chika na diumano nagtatago si Ken Chan sa Taiwan dahil may nakaambang demanda para sa Kapuso aktor?

Ang mga bulag na chika na sa ngayon siya na ang nginunguso na salarin, kahit pa nga sinasabi ng “reliable sources” ang mga ito, mahirap tanggapin at paniwalaan kaagad lalo na nga’t sa totoong buhay tunay na mabait at mabuting tao si Ken Steven (tunay na pangalan ng aktor). Kung mas pinili niyang manahimik, magmuni-muni sa ibang bansa, pag-aralan ang kanyan legal options kung sakaling may legal mang mga usapin, ibigay natin ito sa kanya.

Huwag tayong magpadalos-dalos sa konklusyon at husgahan kaagad ang aktor.

Kung may reklamo man talaga ang isa sa investor ni Chan, hayaan nating gumulong ang legal na proseso para rito at bigyang panahon natin ang legal counsel niya na gawin ang mga dapat gawin kung saka-sakali ngang andiyan na ang legal complaints.