Bong Go is against POGO

Senator Christopher "Bong" Go expressed his opposition to POGO during a Senate hearing led by the Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality.

He mentioned that the name of Alice Guo has been associated with former president Rodrigo Duterte and urged Guo to address the rumors and tell the truth.

MANIFESTATION OF SENATOR CHRISTOPHER BONG GO DURING THE PUBLIC HEARING OF THE SENATE COMMITTEE ON WOMEN, CHILDREN, FAMILY RELATIONS AND GENDER EQUALITY

RE: DISMISSED BAMBAN, TARLAC MAYOR ALICE GUO

09 SEPTEMBER 2024

Salamat, Madam Chair.

Nandito tayo ngayon, 'no, para malaman ang katotohanan. Tandaan natin na ang katotohanan lang ang kakampi at puprotekta sayo, Ms. Alice Guo. Huwag mong sayangin yung oportunidad na ibinibigay sayo namin dito sa Senado. Just tell the truth. Yung totoo lamang po.

Kasi dahil sa pagiging evasive mo, yung mga nakaraan hanggang ngayon, kung anu-ano na pong mga insinuations, haka-haka, tsismis, at conspiracy theories ang kumakalat. Marami na pong nadadamay na mga inosente. Pati po si former President (Rodrigo) Duterte ay kinokonekta sa iyo.

Ayoko na sana bigyan ng panahon ang mga tsismis pero since nandito ka na, at cited in contempt ka na, ayaw mo rin naman sagutin mga tanong ng mga kasamahan ko rito — mabuti nang klaruhin mo na ang iba't ibang mga alegasyon, tutal di naman ito connected sa mga kaso mo.

I'm here not to defend former President Duterte, but to tell the truth. Sa pagkakilala ko sa kanya, knowing former President Duterte for the longest time, when he was still the mayor of Davao, hindi talaga pumapayag ng iligal yun. Nung mayor siya, binalaan niya nga mismo yung parating nali-link sa kanya na si Michael Yang sa Davao, nagnenegosyo yan doon, pumunta early 2000 pa siguro. Nagdala yan ng bayong, nagnenegosyo ng mga cellphone, meron siyang maliit na paninda.

Sinabihan niya yan, “Kapag nagnegosyo ka ng iligal dito, ibabaon kita nang buhay dito.” Ibig sabihin, ayaw niya po ng iligal, ni dating Pangulong Duterte.

Lalo na noong naging Presidente po siya, ayaw niya ng iligal sa kanyang pamumuno. Ako rin po mismo ay saksi rito… For the record po, lahat ng gumagamit ng pangalan niya o ng pamilya niya, lumalapit sa kanya, parati niyang sinasabi, consider it denied. Huwag kayong maniwala, kasi marami talagang gumagamit ng pangalan noong panahon na nasa pamumuno pa siya. Marami pong mga name-dropper na gumagamit ng pangalan. Huwag ho kayo maniwala. Kapag ginagamit po ang pangalan, masama po ang intensyon niyan.

At ako po'y mismo noon pa, against po ako sa POGO. Pag apektado na po ang peace and order, for the record, ayaw ko talaga ng POGO. Lalung-lalo na po kapag naghahasik na po sila ng lagim, dyan po mismo sa mga condominium, dito sa may malapit lang sa atin. Nagkakalat sa mga condo, naghahasik ng lagim. Kapag compromised na po ang peace and order, ako mismo ayaw ko po, I'm against sa POGO. Matagal ko na pong sinasabi yan.

At lastly, to Miss Alice, kung may intensyon ka pang magsabi ng totoo dito, please lang po, sabihin mo na yan lahat. Yung totoo lamang po. Kung rerespetuhin ka pa dito, huwag kang maging evasive. Sabihin mo lang yung totoo, 'wag kang tumakas, 'wag kang magsinungaling. Just tell the truth, yung totoo lamang po.

Salamat, Madam Chair.