LOOK: President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. conducted an aerial inspection of the Marikina, Rizal, and Metro Manila areas affected by Typhoon "Enteng" on Wednesday, 4 September 2024. Yummie Dingding / PPA POOL











Copied

Yummie Dingding / PPA POOL

YUMMIE DINGDING

Yummie Dingding / PPA POOL

Yummie Dingding / PPA POOL

Yummie Dingding / PPA POOL