Bulok lusog

Maganda ang programang pakain ng gobyerno para sa mga batang mag-aaral na kulang sa nutrisyon o pagkain. Libreng mainit na pagkain, tinapay, gatas, prutas at iba pa ang ipinamamahagi ng Department of Education (DepEd) sa mga nasa kinder at mga unang baiting linggo-linggo. Ginagaya ng pamahalaan ang libreng tanghalian para sa mga mag-aaral sa Estados Unidos at iba pang mauunlad na bansa.

Batid ng DepEd ang katayuan ng maraming batang mag-aaral pagdating sa pagkain. Dahil marami ang kabilang sa mahihirap na pamilya at pumapasok nang kulang sa agahan at baon, hirap silang matuto sa klase habang kumakalan ang tiyan o nanghihina sa gutom. Tamang solusyon ang pakainin sila ng libre upang may gana silang mag-aral at pumasok sa ulo ang itinuturo ng guro.

Halos P6 bilyon ang nilaang pondo ng DepEd para sa libreng pakain sa mga malnourished na estudyante nitong nakalipas na taon. Subalit hindi maganda ang iniulat ng Commission on Audit sa feeding program nitong nakaraang taon.

Ayon sa ulat, ang mga ipinamahaging libreng tinapay na nutribun o squash nutribun sa mga paaralan sa Aurora ay nakitaan ng mga peste at insekto. Ang mga prutas na ipinamahagi sa mga paaralan sa Bulacan ay bulok, hindi hinog o pisa.

Ang mga nutribun naman na para sa Misamis Oriental ay inaamag na o mag-e-expire na kaya ibinalik sa nag-supply. Gayundin ang mga nakapaketing pagkain na para sa Iligan school division, tatlong araw na lamang at mag-expire na.

Sa Quezon City naman, hindi maayos ang pagkakapakete o kulang sa timbang ang mga ito. Sobra rin ang ipinamahaging pagkain at merong hindi naipamahagi sa takdang araw. Sa Meycauayan, Bulacan, walang pakain ang nangyari. Marami ring probinsiya na naantala ang pamimigay ng libreng pakain. Sa mga pangyayaring ito, hindi lamang pamahalaan at taumbayan ang nalugi sa kakulangan o kawalan ng pakain. Ang mga mismong estudyante ang apektado nang hindi magandang pagpapatupad ng maganda sanang programa. Hindi lang gutom ang naranasan nila at muntik pa silang malason o magkasakit dahil sa mga sirang pagkain na dinala sa kanila.

Kung walang malasakit ang mga taga-supply ng pagkain at hindi maayos ang pagpapatupad ng programa, hindi buo ang pakinabang dito. Inaasahan na maaayos ng bagong kalihim ng DepEd ang problemang ito.