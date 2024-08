DJOKOVIC PASOK SA SECOND ROUND

NEW YORK (AFP) — Ang defending champion na si Novak Djokovic ay nakaungos sa ikalawang round ng US Open sa pamamagitan ng straight-sets na tagumpay laban sa qualifier na si Radu Albot noong Lunes habang inilunsad ni Coco Gauff ang kanyang depensa sa women’s title na may nakakumbinsi na tagumpay.

Si Djokovic, na hinahangad ang kanyang ika-25 Grand Slam title at ang kanyang una mula noong kanyang tagumpay sa Flushing Meadows noong nakaraang taon, ay hindi ang kanyang pinakamatalinong sarili.

Ngunit higit pa siya sa isang laban para sa 138th-ranked na Albot, sinira ang Moldovan ng anim na beses patungo sa 6-2, 6-2, 6-4 na tagumpay.

Nakakuha siya ng panlalaking record na ika-78 na panalo sa laban sa Arthur Ashe Stadium, kung saan sinabi niya na ang “electric” na enerhiya ng night session ay hindi katulad ng iba.

“The night sessions here are best in the world,” sabi ni Djokovic, na nagtapos sa aksyon sa isang araw na nakakuha ng record na 74,641 na manonood, ayon sa US Tennis Association.

Kasama rito ang isang day-session crowd na 42,886 at isang record-setting night-session crowd na 31,775.

“There’s an incredible energy, and with the new rule this year that the crowd can move around, there are a lot of things happening,” sabi ng four-time champion.

Seeded na pangalawa sa likod ni Jannik Sinner, si Djokovic ay nag-aagawan na maging unang tao na mauulit sa New York mula nang manalo si Roger Federer ng limang sunod na US Opens mula 2004-2008.

Siya ay nagmumula sa isang emosyonal na tagumpay sa Paris Olympics, ngunit si Djokovic ay hindi pa nakakakuha ng titulong Grand Slam ngayong taon.

Siya ay nagkaroon ng 10 double faults sa 40 unforced errors ngunit gayunpaman ay nasa ganap na kontrol sa buong dalawang oras, pitong minutong paligsahan na natapos bago mag hatinggabi.

Samantala, pumasok si Gauff sa ikalawang round na may 6-2, 6-0 na panalo laban kay Varvara Gracheva ng France.

Ang 20-anyos na Amerikano ay nagpaputok ng 10 aces at kailangan lamang ng 66 minuto upang talunin ang 66th-ranked na si Gracheva. Nag-save siya ng walong break point -- kasama ang dalawa na may aces sa huling laro.

“It is definitely a lot of pressure this tournament but I’m just enjoying it,” sabi ni Gauff, na seeded third sa likod ng world number one na sina Iga Swiatek at Aryna Sabalenka. “Last year was incredible, so I’m just bringing those vibes and whatever happens, happens.”

Si Gauff ay nakipaglaban sa isang maling season mula nang makuha ang kanyang maiden major noong nakaraang taon at ang kanyang tune-up tournaments ay nakita ang kanyang pagbagsak sa ikatlong round sa Toronto bago siya bumagsak sa kanyang unang laban bilang defending champion sa Cincinnati.

“The last few weeks have been a little bit tough,” sabi ni Gauff. “But today was I think the best tennis I’ve played in a while.”

Binuksan ng Amerikanong si Ben Shelton ang aksyon kay Ashe sa pamamagitan ng 6-4, 6-2, 6-2 na tagumpay laban sa 2020 champion na si Dominic Thiem.

Ang tagumpay ni Shelton ay nagmarka ng pagtatapos sa Grand Slam na karera ni Thiem, ang Austrian ay nag-anunsyo na siya ay magretiro sa pagtatapos ng 2024 pagkatapos ng ilang mga season na may pinsala.

“I just want to say thanks for all the support,” sabi ni Thiem. “It’s been 10 years since I first played here, I had my greatest success on this court.”

Nangangailangan ng apat na set ang fourth-seeded Alexander Zverev ng Germany para malampasan ang lucky loser na si Maximilian Marterer 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 6-2.

Tinalo ni Sixth-seeded Andrey Rublev ang Brazilian na si Thiago Seyboth Wild 6-3, 7-6 (7/3), 7-5 at ang eighth-seeded na si Casper Ruud ng Norway ay umabante sa 7-6 (7/2), 6-2, 6-2 panalo laban kay Bu Yunchaokete ng China.

Sumunod na makakaharap ni Ruud ang French veteran na si Gael Monfils, na tinalo si Diego Schwartzman 6-7 (2/7), 6-2, 6-2, 6-1 sa huling Grand Slam appearance ng Argentinian sa kanyang pagretiro.

Pumasok sa ikalawang round ang Australian Open champion na si Aryna Sabalenka sa pamamagitan ng 6-3, 6-3 na panalo laban sa Australian qualifier na si Priscilla Hon.

Ang kampeon ng Wimbledon na si Barbora Krejcikova, ang seeded na ikawalo, ay lumuwag sa ikalawang round sa pamamagitan ng 7-6 (7/3), 6-2 na tagumpay laban sa Spanish qualifier na si Marina Bassols Ribera.

Ang Olympic women’s singles gold medalist na si Zheng Qinwen ng China, seeded seventh, ay nag-rally mula sa isang set down upang talunin si Amanda Anisimova 4-6, 6-4, 6-2.