LOOK: Scenes from the Art Market in SM City Baguio Atrium, featuring over 400 artworks from different artists hailing from the Cordillera Region. The art fair, which aims to empower local micro, small, and medium enterprises, opened on 31 July and will run until 13 August. VA Angeles

