MARCIAL BIGO SA PARIS OLYMPICS

Si Eumir Marcial, na minsang binanggit bilang isa sa mga kinatatakutang boksingero sa buong mundo, ay napaluha matapos makuha ang nakapanlulumong pagkatalo sa men’s 80-kilogram event ng Paris Olympics noong Miyerkules (oras sa Maynila) sa North Paris Arena sa ang kabisera ng Pransya.

Kalaban ni Turabek Khabibullaev – isang matangkad at rangy na manuntok mula sa Uzbekistan – ang batikang Marcial ay nakipagpunyagi mula simula hanggang matapos, na humantong sa isang nakapipinsalang unanimous decision na pag-urong na nagpabagsak sa kanya sa Summer Games.

Si Khabibullaev, ang bronze medalist sa 19th Asian Games na gumagawa ng kanyang Olympic debut sa murang edad na 20, ay kahanga-hanga lamang, na lumalaban mula sa malayo gamit ang kanyang haba, taas at hindi kapani-paniwalang mga kasanayan at diskarte kung saan nakahawak ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang kamay. mukha habang ang kanyang kanan ang gumawa ng karamihan sa pinsala.

Sinubukan ni Marcial na i-neutralize si Khabibullaev sa final round matapos siyang paalalahanan ni coach Ronald Chavez na siya ay nangungulila sa mga scorecard, ngunit ang kanyang walang pakundangan na hangarin na ma-knockout ay nauwi sa kahanga-hangang trabaho ng kanyang kalaban sa Central Asian para pigilan ang kanyang mga atake.

Matapos ang laban, nabigo si Marcial na itago ang kanyang mga damdamin, humihikbi nang walang magawa sa mapagmahal na mga bisig ng kanyang asawang si Princess, na nagsabi sa mga Pilipinong mamamahayag sa Paris na “ito ang tunay na Marcial.”

Isang napakasakit na pagkawala para kay Marcial, ang Tokyo Olympics bronze medalist na inaasahang maghahatid ng kauna-unahang Olympic gold medal sa bansa sa boxing mula nang maging Olympic sport ito noong 1904.

“First of all, no excuses,” sabi ni Marcial. “It was a difficult fight and we didn’t get the win because he was the better fighter today.”

Sinabi niya na ang pagkatalo niya, na malinaw naman ang pinakamasakit sa kanyang buong karera, ay nagdulot ng pagbagsak ng kanyang mga pangarap dahil ang edisyong ito ng Olympics ay ang kanyang pinakamagandang pagkakataon na manalo ng gintong medalya. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa kanyang kalakasan at magiging 32 sa oras na maganap ang Los Angeles Olympics sa 2028.

“It’s sad. It seems that my world suddenly collapsed as this could have been a perfect time for me to win an Olympic gold medal,” saad ni Marcial.

Sa isang post sa social media, inamin ni Marcial na wala siya sa perpektong porma na lubhang nakaapekto sa kanyang pisikal at mental na paghahanda para sa pinakamalaking paligsahan sa kanyang buhay.

“Not many people know but behind the scene, I sustained an injury two weeks leading to this match that prevented me from moving and doing my usual training, which also affected my mental strength and overall performance,” sabi ni Marcial.