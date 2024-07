Iba-ibang reaksyon sa 4-point shot

Nahati ang mga coach ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (PBA) sa ideyang magkaroon ng four-point shot simula sa ika-49 na season sa Agosto 18.

Sinabi ni coach Johnedel Cardel ng Terrafirma na malugod niyang tinatanggap ang ideya na bigyan ng pabuya ang mga magpapabagsak ng mahahabang bomba na may apat na puntos dahil itataas nito ang antas ng kompetisyon sa pinakamatandang propesyonal na liga sa Asya.

Binansagan niya ang bagong innovation bilang isang “welcome addition” na magpipilit sa kanila na pagbutihin ang kanilang shooting at pahabain ang kanilang perimeter defense hanggang 27 feet, lalo na sa crucial stretch kapag nasa linya ang laro.

“Maganda yan. It’s a welcome addition,” ani Cardel, na ang koponan ay gumawa ng maraming ulo kasunod ng isang malakas na takbo sa nakaraang Philippine Cup.

“Ang four-point shot ay isang opsyon na magagamit namin, mga coach, sa mga mahahalagang sitwasyon. Ngayon, kailangan naming pagbutihin ang aming pagbaril at palawigin ang aming depensa para mapigilan ang ibang mga koponan na makatama ng mga four-point shots.”

Sumang-ayon si NLEX coach Jong Uichico, at sinabing ang four-point shot ay magbibigay sa mga tagahanga ng isang bagay na aabangan dahil ang darating na Governors’ Cup ay magtatampok ng mga import na may kakayahang magpatama ng mahabang bomba.

“Ito ay isang bagay na aabangan ng mga tagahanga. We will give it a try,” ani Uichico, na pumalit kay Frankie Lim bilang head coach noong off-season.

Para kay TNT Tropang Giga coach Chot Reyes, palaging may unang pagkakataon para sa lahat.

“Hindi ko alam kung gagana ito,” sabi ng outspoken mentor sa isang mensahe sa DAILY TRIBUNE.

“Ngunit hindi bababa sa ang liga ngayon ay sumusubok ng mga bagong bagay.”

Ang konsepto ng isang four-point shot ay ginamit noong nakaraang dalawang edisyon ng All-Star Game. Bukod sa pagtataas ng antas ng kasiyahan sa exhibition match, ang pinakalayunin ng pagkakaroon ng four-point shot ay upang pahusayin ang kakayahan sa pagbaril ng mga Pilipino upang gawin silang pare-pareho sa kanilang mas matatangkad at mas mabibigat na kalaban sa international arena.

Ang paggamit ng four-point shot ay buong-buong ipinakita sa nakaraang All-Star Game kung saan pinatumba ni Robert Bolick ang five-point play sa huling 17.8 segundo na nagbigay-daan sa Team Mark na makabuo ng 140-140 draw kasama ang Team Japeth sa Bacolod City.

Gayunpaman, pormal na pinagtibay ng PBA board of governors ang four-point shot sa board meeting nito sa Osaka noong Lunes.

Ngunit nakiusap si Barangay Ginebra coach Tim Cone -- isang kilalang basketball purist -- na hindi sumang-ayon, sa paniniwalang ililihis nito ang liga mula sa mga prinsipyo ng International Basketball Federation (FIBA).

Kung tutuusin, nagsisilbi rin si Cone bilang coach ng Gilas Pilipinas at karamihan sa kanyang mga manlalaro ay nakikipagkumpitensya sa PBA.

“Hindi ako fan. Sana magbago pa rin ang isip nila,” said Cone, ang pinakamaraming panalong coach ng liga na gumamit ng Triangle Offense.

“Sa tingin ko, mas lalayo tayo sa FIBA ​​at mas magiging mahirap para sa Gilas na mag-adjust sa mga normal na kompetisyon,” aniya.

Si Cardel, gayunpaman ay naniniwala na ito ay gagana sa kanilang kalamangan dahil may sapat siyang mga sniper na maaaring samantalahin ang bagong regulasyon.

“Actually, lahat ng teams ay may kakayahang mag-take advantage sa four-point shot. Magnolia, halimbawa, may Paul Lee na mahilig mag-shoot ng malayo sa three-point line,” ani Cardel, na ang squad ay isa lamang sa dalawang koponan na nag-shoot ng higit sa 35 percent mula sa three-point line noong nakaraang Philippine Cup.

“Pero sa amin, I think we can enjoy it. Mayroon tayong Juami Tiongson at Stanley Pringle na parehong may kakayahang tamaan ang mga mahahabang bombang iyon. Gayundin, si Kevin Ferrer ay nagbabalik. Alam namin na kaya rin niyang magpako ng mahabang three-pointers.”

“Kaya oo, ito ay mabuti. Magiging mabuti ito para sa aming mga shooters at mabuti para sa liga. Nasasabik kaming gamitin ito, lalo na sa mga clutch na sitwasyon.”