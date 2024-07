Andrea Brillantes single pa rin

Wala rin daw siyang karelasyon ngayon at naka-focus muna siya sa trabaho at ilang Negosyo.

“Ang lalaki lang sa life ko ngayon ay si Papa God, I think ‘yun ang nakikita niyong glow sa akin siguro ngayon. Lumalaki ako sa lola ko po and my lola is a Catholic and may pagka-religious talaga siya, so kilala na talaga ang Panginoon matagal na. Kailan lang talaga ako nagkaroon ng deep relationship with God, siguro mga two years ago. Hindi lang talaga ako masyadong ma-post about it. Ngayon lang talaga ako mas nagpo-post para kasing part na siya ng personal life ko and lahat naman po mayroon po ng artista may itinitira at isa po ‘yun sa pinapangalagaan ko kasi ayoko siyang ma-tarnish ng public,” sabi ng dalaga.