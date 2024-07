Kim Domingo mainit  na tinanggap sa ‘Batang Quiapo’

Halos isang linggo ang pahulaan kung sino ang bagong female character na papasok sa number one teleserye sa bansa, ang Batang Quiapo.

At ang pinakahihintay na harapan nina Tanggol played by Coco Martin at Kim Domingo, playing Madonna, ay naganap na.

Umaatikabong bakbakan at barilan ang nangyari sa pagitan ng dalawa hanggang matanggal ni Tanggol ang bonnet na suot ni Madonna.

Misteryoso pa sa ngayon kung ano ang role na gagampanan ni Kim bilang Madonna. Kung siya ba ay kaaway o kakampi ni Tanggol.