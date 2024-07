Tainga ni Trump binaril

Tinamaan si Donald Trump sa tainga sa isang tangkang pagpatay ng isang mamamaril habang nangangampanya at ligtas na habang napatay naman ang nanambang sa kanya.

Ang 78-anyos na dating pangulo ng Estados Unidos ay ibinaba ng mga Secret Service agents sa entablado na may bahid ng dugo sa kanyang pisngi matapos ang pamamaril sa Butler, Pennsylvania, habang isa sa mga dumalo sa kampanya ang namatay at dalawang iba pa ang malubhang nasugatan.

Ang kandidatong Republikano ay nagtaas ng kamao habang siya ay ibinababa sa entablado ng mga ahente ng United States Secret Service (USSS).

“Ako ay binaril ng isang bala na tumagos sa itaas na bahagi ng aking kanang tainga,” pahayag niya pagkatapos ng insidente.

Sinabi ni Pangulong Joe Biden, na nakatakdang harapin si Trump sa halalan sa Nobyembre, na ang pamamaril ay “nakakarindi” at “walang lugar sa Amerika para sa ganitong uri ng karahasan.”

Kalaunan ay nakipag-usap si Biden kay Trump, ayon sa White House.

Lumilitaw ang mga hindi kumpirmadong larawan upang ipakita ang katawan ng salarin na nakahandusay sa bubungan ng isang mababang gusali mula sa kung saan siya nagpaputok.

Naghiyawan at nataranta ang mga nagulat na tagasuporta ni Trump.

Kinumpirma ng Federal Bureau of Investigation (FBI) sa isang press conference na ang pamamaril ay itinuturing bilang “isang pagtatangka ng pagpatay laban sa ating dating pangulo, si Donald Trump.”

Ang bumaril ay “pansamantalang natukoy,” sabi ng pulisya, at pinaniniwalaang nagtatrabaho nang mag-isa.

“Natukoy ng FBI si Thomas Matthew Crooks, 20, ng Bethel Park, Pennsylvania, bilang sangkot sa pagtatangkang pagpatay kay dating Pangulong Donald Trump noong Hulyo 13, sa Butler, Pennsylvania,” sabi ng FBI sa isang pahayag na sinipi ng NBC at CBS.

Matapos sabihin ng maraming saksi na nakita nila ang mamamaril bago ang pamamaril at inalerto ang mga awtoridad, sinabi ng pulisya ng Butler na sila ay “tumugon sa ilang mga ulat ng kahina-hinalang aktibidad” ngunit hindi nagbigay ng karagdagang mga detalye.

Si Trump, na nakasuot ng pulang cap na “Make America Great Again,” ay nagsimulang magsalita sa kanyang huling rally bago ang Republican National Convention nang maraming bangs ang naubos.

Ngumisi siya at napahawak sa kanyang tainga, na may nakikitang dugo sa kanyang tenga at pisngi, pagkatapos ay lumuhod sa sahig habang ang mga ahente ng USSS ay dumagsa sa entablado, pinalibutan siya at inihatid pababa patungo sa isang kalapit na sasakyan.

“Hindi kapani-paniwala na ang gayong pagkilos ay maaaring maganap sa ating Bansa,” sabi ni Trump sa kanyang Truth Social network ilang oras matapos ang tangka sa kanyang buhay.

“Alam ko kaagad na may isang bagay na mali sa narinig ko ang isang whizzing sound, shot, at agad na naramdaman ang bala na tumagos sa balat,” sabi ni Trump.

“Maraming dumudugo ang nangyari, kaya napagtanto ko noon kung ano ang nangyayari.”

Kalaunan ay makikita siyang naglalakad nang walang tulong mula sa kanyang eroplano, kahit na ang kanyang sugatang tainga ay hindi nakaharap sa camera, sa video footage na nai-post ng kanyang representante na direktor ng komunikasyon. Iniulat ng New York Times na siya ay namamalagi sa New Jersey.

Sinabi ng USSS sa isang pahayag na ang pinaghihinalaang bumaril ay “nagpaputok ng maraming putok patungo sa entablado mula sa isang mataas na posisyon sa labas ng rally” bago nila ito “na-neutralize.”

Kinumpirma ng pulisya na isang lalaking manonood ang napatay at dalawa ang kritikal na nasugatan, pawang mga lalaking nasa hustong gulang.