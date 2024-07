RECORD-SHATTERING DAY SA PALARO

CEBU CITY – Nasa kabuuang limang rekord ang nabasag sa opening salvo ng 64th Palarong Pambansa noong Huwebes sa Cebu City Sports Center dito.

Nanguna si Jyane Kirt Cantor ng Central Luzon sa pag-reset ng 22-anyos na record sa elementary boys’ long jump event ng prestihiyosong torneo na ito na nagsisilbing springboard para sa mga magiging miyembro ng national team.

Si Cantor, isang 12-anyos na trackster mula sa Nueva Ecija, ay nag-post ng 6.14 meters para i-reset ang record na 6.04 meters na natamo ni Jeremie Tamles ng Davao noong 2002 edition ng Games sa Naga City.

Nasungkit naman ni Khrispher Kyle Ngirngir ng Western Visayas ang silver medal matapos ang paglukso ng 5.63 meters habang si Ace Francis Bacongallo ng Central Visayas ang nakakuha ng bronze medal matapos magtala ng 5.59 meters.

Hindi na madaig, ni-reset ni Jasmine Mojdeh ang kanyang sariling Palaro record na dalawang minuto at 22.69 segundo sa secondary girls 200-meter butterfly sa pamamagitan ng pag-oras ng 1:19.72 pagkatapos ng limang taong pagliban sa taunang sportsfest na ito.

Sinabi ni Mojdeh, na kumakatawan sa CALABARZON, na masaya siyang masira ang rekord pagkatapos ng limang taong pagkawala.

Ang mga swimmers ng National Capital Region (NCR) na sina Patricia Mae Santor, na nagtala ng 2:24.20, at Audrey Tom, na nagtala ng 2:29.69, ay nakakuha ng silver at bronze medals, ayon sa pagkakasunod.

Binasag din ni NCR swimmer Ivo Nikolai Enot ang seven-year secondary boys 100-meter backstroke record matapos magposte ng 59.34 segundo.

Masaya ang 17-anyos na si Enot, na lumalangoy para sa Ateneo de Manila High School, na basagin ang rekord ni national team swimmer Jerard Jacinto na 59.64 segundo.

“To be honest, Kuya Jerard Jacinto is my idol. This is my last Palaro and I can tell that I can break the record,” saad ni Enot.

Binasag din ni Sofia Garra ang Palaro record matapos manalo sa elementary girls 100-meter backstroke sa 1:08.50.

Ang 12-anyos na tanker mula sa De La Salle Araneta University ay nagsabing nagkaroon siya ng kumpiyansa mula sa pagsasanay na ginawa niya bago ang Palaro.

Nagtakda rin si TJ Amaro ng Bicol Region ng bagong oras na 25.25 segundo para lampasan ang record-breaking na oras ni NCR tanker Antonio Parto na 26.05 segundo sa secondary boys’ 50-meter butterfly event.

Nauna sa athletics, nakuha ng long distance runner na si Asia Paraaase ng Central Visayas ang unang gintong medalya ng torneo matapos dominahin ang secondary girls 3000-meter run event sa 10:27.36 habang si Arianna Dawn Rabi ng Ilocos Region ang nanalo sa secondary girls discus throw na may distansya ng 31.21 metro.