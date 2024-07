Bonggang bahay

Ang programang Pambansang Pabahay ng kasalukuyang pamahalaan ay naglalayong magtayo ng milyun-milyong murang bahay hanggang sa matapos ang termino nito. Sa dami ng bahay na itatayo, naiulat na maglalaan ng P250 bilyon ang Pag-IBIG Fund upang maisakatuparan ang ambisyosong proyekto.

Malaki ang budget dahil naman malaki rin ang proyekto na kinabibilangan ng pagtatayo ng mga matataas na condominium sa mga siyudad. Karaniwang isa hanggang dalawang palapag na bahay ang tinatayo sa malalawak na lupain sa ilalim ng programang social housing ng mga dating administrasyon. Ang mga condo naman ay itatayo sa hindi gaanong malawak na lupain sa mga kalungsuran.

Kung susumahin, P40 bilyon kada taon ang gagastusin sa pabahay kung P250 bilyon ang kabuuang pondo ng Pambansang Pabahay sa loob ng anim na taon. Sa ganitong halaga, libu-libong pamilya ang magkakaroon na rin sa wakas ng sarili nilang bahay.

Mayroong isang gusali naman na titirahan ng 24 senador at kanilang mga tauhan lamang ang nagkakahalaga ng P27 bilyon. Kontrobersyal na ngayon ang tinatayong bagong opisina ng Senado dahil sa laki ng halaga nito batay sa kasalukuyang komputasyon ng disenyo, materyales at mga trabahador. May mga pumupuna na sa proyekto na tila masyadong maluho sa kabila ng kawalan ng sarili at maayos na bahay ng milyun-milyong pangkaraniwang mamamayan.

Masisikmura ba ng mga senador na tumira sa sobrang mamahaling bahay habang ang maraming kababayan nila ay sa masikip at mainit na barung-barong namimirmi?

Matagal nang nagtitiis ang maraming pamilya bilang nangungupahan lamang imbes na may-ari ng bahay. Ang mga benepisyaryo naman ng mga naunang pabahay ay nagtitiis rin sa mala-bartolinang tirahan na binili nila nang hulugan dahil iyon ang disenyong ginawa para sa kanila.

Para patas ang laban, marahil dapat kasing ganda ng opisina ng mga senador ang itatayong bahay para sa mga karaniwang mamamayan. Sa gayon, hindi halata ang di-pagkakapantay-pantay sa lipunan pagdating sa tirahan.

Kung bongga ang bahay ng mga nanunungkulan, bongga rin dapat ang bahay ng kanilang pinagsisilbihan.