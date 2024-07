BAGO CITY GYM BREEDING GROUND NG PINOY OLYMPIANS

BAGO CITY, Negros Occidental -- Sa isang gym sa gitnang Pilipinas, ang mga bata mula sa mahihirap na pamilya na may punit-punit na sapatos ay nagsusuot ng mga gutay-gutay na head guard at nagsisikap na magtrabaho para maabot ang kanilang pangarap sa Olympic boxing -- at isang paraan para makawala sa kahirapan.

Sa edad na 10-18, ang mga batang boksingero ay nakikipagsapalaran sa Bago City gymnasium pagkatapos ng klase bago matulog sa ilalim ng canvas ng ring sa gabi.

Matatagpuan sa isla ng Negros, sa rehiyong nagtatanim ng asukal na may ilan sa mga pinaka-mayaman-mahirap na paghahati sa bansa, ang lungsod ng 200,000 ay tinatawag ang sarili nitong Pilipinas na “boxing capital”.

Walo sa 70 Pinoy na boksingero na nakapasok sa Olympics ang nagsimula sa Bago City gym.

Ang mga boksingero doon ay nag-eehersisyo sa pagbabalat ng mga punching bag sa ilalim ng hugong ng mga higanteng lumang electric fan na nagpupumilit na magbigay ng kaunting ginhawa mula sa mapang-aping tropikal na init.

Ang pinakahuling Bago Olympian, ang 2016 Rio de Janeiro Olympics light-flyweight na si Roger Ladon, ay nabigo na maging kwalipikado para sa Paris na umalis sa lungsod na naghahanap ng bagong poster boy.

“Life is hard here. Job opportunities are limited,” sabi ni coach Larry Semillano.

Ang kanyang 17 ward ay karamihan ay mga anak ng mga magsasaka, construction worker at tricycle driver.

“To them, if they excel in it they believe they will have a better life,” saad naman ni Ignacio Denila, ang executive assistant for sports ng Bago City.

“All of them idolize (Manny) Pacquiao,” dagdag niya.

Ang lightweight ng Bago City na si Leopoldo Cantancio ay sumikat sa Olympic trail nang makapasok siya sa 1984 Los Angeles Games, na umabot sa round of 16. Lumaban din siya sa 1988 Seoul Olympics.

Ang Bago City fighters ay nanalo na ng isang Olympic silver medal at isang bronze.

Bagama’t hindi pa nakakapanalo ng ginto ang mga Pinoy boxers, walo sa 14 Olympic medals ng bansa sa ngayon ay galing sa boxing -- tatlong pilak at limang tanso.

Naniniwala si Semillano na si Vicente, isang right-handed flyweight na nanalo ng bronze sa Philippine national games noong nakaraang taon, ay may “70 percent” chance na tuluyang makapasok sa national team.

Ngunit “kailangan niyang kumonsumo ng maraming bigas” bago siya maisaalang-alang para sa 2028 Los Angeles Olympics o Brisbane sa 2032, dagdag ng coach.

“The skill is there. What we’re trying to develop now is his power,” sabi ni Semillano.