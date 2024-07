Israeli target ang malakas na Olympic performance

ARTEM Dolgopyat aims to keep winning for Israel when he returns to the Summer Games. LIONEL BONAVENTURE/AGENCE FRANCE-PRESSE

Julius Manicad Ang Israel ay nagtatakda ng isang matayog na layunin kapag ito ay nakikipagkumpitensya sa Paris Olympics. Sa isang kamakailang pagbisita sa kanilang punong-tanggapan sa Tel Aviv, sinabi ng opisyal ng Israel Olympic Committee na si Muli Epstein sa DAILY TRIBUNE na hinahanap nila ang hindi bababa sa apat hanggang limang gintong medalya sa Summer Games na magbubukas sa Seine River sa Hulyo 26. Sinabi ni Epstein, ang direktor ng Science and Innovation committee ng Israeli Olympic council, na inaasahan nila na ang mga atleta mula sa gymnastics, judo, sailing at marathon ay maghahatid at malampasan ang dati nilang paghakot ng dalawang ginto at dalawang tansong medalya sa Tokyo Olympics tatlong taon na ang nakararaan. Inaatasan na magdala ng banner para sa Team Israel ay si reigning Olympic champion Artem Dolgopyat, ang 27-anyos na artistic gymnast na nagsisilbing pinakamalaking banta sa hangarin ni Filipino Carlos Yulo na manalo ng gintong medalya sa floor exercise event. Si Dolgopyat, na tinalo ni Yulo sa floor exercise event ng World Artistic Gymnastics Championship sa Stuttgart, Germany noong 2019, ay sinasabing nasa mahusay na kondisyon matapos mangolekta ng mga gintong medalya sa world, continental at regional level. Nagsasanay siya sa ilalim ng maingat na mga mata ng mga lokal na coach sa Orde Wingate Institute of Physical Education and Sports sa Netanya, na 45 minutong biyahe lamang mula sa kabisera ng Israel. Bukod kay Dolgopyat, inaasahang magde-deliver din ang sailing team nina Tom Reuveny, Dor Zarka, Sharon Kantor, Gal Zukerman, Omer Vered Vilenchik, Shaki Kakon, Noa Lasri, at Nitai Hasson gayundin ang long-distance runners na sina Gashau Ayale, Maru Teferi , Girmau Amare, Lonah Chemtai Salpeter, at Maor Tiyouri. Sinasabing nagsasanay ang mga mandaragat gamit ang Israeli-developed Artificial Intelligence system habang ang mga mananakbo ay nasa kanilang pinakamahusay din matapos umani ng mga karangalan sa iba’t ibang torneo sa buong mundo. Ang 18-man football squad ng bansa ay inaasahang makakatawag din ng pansin, na makikita ang aksyon sa Summer Games sa unang pagkakataon mula noong 1976. Sinabi ni Epstein na handa silang gawin ang lahat at makamit ang kanilang pinakamahusay na pagganap sa Olympic mula noong sumali sa Summer Games sa Helsinki noong 1952.