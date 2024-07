Phl weightlifter puspusan ang paghahanda

Ang daan patungo sa isa pang Olympic gold medal ay naging mas mahirap para sa mga Filipino weightlifters matapos madiskaril ang kanilang pagsasanay sa Philippine Olympic Committee-organized training camp sa Metz, France.

Sinabi ni Samahang Weightlifting ng Pilipinas president Monico Puentevella sa DAILY TRIBUNE na kailangan nilang ilipat ang kanilang training camp sa isang unibersidad sa Germany matapos malaman na walang sapat na kagamitan sa pagsasanay ang Metz camp.

Kasama ang iba pang miyembro ng Team Philippines, sina Elreen Ando, ​​John Ceniza at Vanessa Sarno ay nasa French coastal city ng Metz mula noong Hunyo 23 upang maghanda para sa weightlifting competition ng Olympics na magbubukas sa Agosto 7 sa Paris Expo Porte de Versailles.

Ngunit hindi nila mailunsad ang kanilang pagsasanay dahil sa hindi sapat na kagamitan.

“They already went to Germany yesterday. They will stay there until the Olympics start,” sabi ni Puentevella. “The equipment in Metz is inadequate. Two weeks of preparation time were wasted.”

Ang mga weightlifter ay hindi lamang ang mga atletang Pilipino sa Germany.

Nagsasanay din sa Saarbrücken ang boxing team ng Olympic medalists na sina Eumir Marcial, Carlo Paalam at Nesthy Petecio gayundin sina Aira Villegas at Hergie Bacyadan sa ilalim ng pangangasiwa ni Association of Boxing Alliances of the Philippines secretary general Marcus Manalo.

Isang oras na biyahe lang ang layo ng Saarbrücken mula sa Metz, na ginagawang mas madali para sa kanila na makipag-ugnayan sa mga ranggo ng POC executive na pinamumunuan ni president Abraham “Bambol” Tolentino, secretary general Wharton Chan at training camp chief Nikko Huelgas.

Ngunit ang paglipat ng kanilang kampo ay hindi dapat maging dahilan para sa mga weightlifter.

Sa katunayan, nang manalo si Hidilyn Diaz ng unang gintong medalya ng bansa sa Tokyo, na-stranded siya sa Kuala Lumpur, na nag-udyok sa kanya na magsanay gamit ang makeshift equipment gamit ang mga bote ng tubig at mga bagahe.

Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang pagsasanay sa maliit na bayan ng Jasin sa Malacca, Malaysia habang ang mundo ay hinahampas ng Covid pandemic.

Sinabi ni Puentevella sa kabila ng kabiguan na ito, nakikita niya ang apoy sa mga mata ng kanyang mga atleta, batid nilang lahat sila ay gustong maging pangalawang Filipino weightlifter na nanalo ng Olympic medal.

“We have two lifters who are now ranked fourth and fifth in the world in Sarno and Ceniza, in their respective weight categories,” sabi ni Puentevella. “Anything can happen when the Games begin.”