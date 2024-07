ANAK NI LEBRON NASA LAKERS NA

NEW YORK (AFP) -- Si Bronny James, ang 19-anyos na anak ng superstar ng Los Angeles Lakers na si LeBron James, ay napili ng Lakers sa ika-55 sa kabuuan sa ikalawang round ng NBA Draft noong Huwebes, na nag-set up ng unang kumbinasyon ng ama-anak sa kasaysayan ng National Basketball Association (NBA). .

Ito ay isang pangarap na natupad para sa apat na beses na NBA Most Valuable Player na si James, na nagsabing sa loob ng maraming taon ay pinangarap niyang makapaglaro kasama ang kanyang anak.

“In the history of the NBA, there has never been a father and a son that have shared an NBA basketball court,” saad ni Lakers general manager Rob Pelinka. “That feels like something that could be magical.”

Si LeBron, isang 39-anyos na Lakers playmaker at four-time NBA champion, ay magiging abala sa US team sa Paris Olympics sa susunod na buwan habang ang anak na si Bronny ay nakatakdang sumali sa Lakers sa NBA Summer League games sa Las Vegas.

Nag-post si LeBron James ng mga larawan sa Instagram na may one-word caption na “LEGACY!” at mga larawan ng kanyang sarili kasama si Bronny noong bata pa sila, pareho silang nag-dunking at isa pang kasama ang mag-ama na magkatabi sa mga jersey ng Lakers.

Si Bronny James, isang guard para sa University of Southern California (USC), ay nag-average ng 4.8 points, 2.8 rebounds at 2.1 assists para sa Trojans noong nakaraang season matapos ang isang stellar high school career at humanga rin ang mga scouts sa NBA combine.

Sa isang practice session noong Hulyo, gumuho ang freshman ng USC na si James matapos magdusa ng cardiac arrest sanhi ng congenital heart defect.

Nakalabas ang binatilyo sa ospital makalipas ang ilang araw at inaprubahan siya ng mga doktor na maglaro pareho sa US college basketball at, noong nakaraang buwan, sa NBA.

“Congratulations to Bronny James on being drafted by the Los Angeles Lakers!” sabi ni Lakers legend Magic Johnson. “This is a historic moment. Watching Bronny suit up for the Lakers during Summer League in Vegas will be must-see TV!”

Ang nakababatang James ay nakikita bilang isang nangungunang defensive prospect na may mga elite athletic skills at malakas na instincts para sa laro ngunit maaaring kailanganin ng oras upang ganap na umunlad bilang isang NBA player.

“We’re excited to see this story unfold,” sabi ni Pelinka. “It’s an honor for us to add him to our program. Coach Redick is already excited about putting a development plan around him to increase his basketball skills and turn him into a player we think can impact and help this franchise.”

May hanggang Sabado si LeBron James para mag-opt in sa huling taon ng kanyang kontrata sa Lakers o maging isang free agent, na maaaring mag-set up ng bagong deal sa Lakers. Ang katayuan ay nagbigay sa kanya ng mga pagpipilian kung si Bronny ay napunta sa ibang lugar sa NBA.