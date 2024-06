CONE NAIS SUBUKAN ANG GILAS

Gusto ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone ang pagkakataon na subukan ang kakayahan ng koponan laban sa mga European powerhouse squad sa ilang tune-up games bago ang Olympic Qualifying Tournament sa Latvia sa susunod na linggo.

Ang pinalamutian na mentor ay umaasa na ang Turkey at Poland ay magdadala ng kanilang mga bituin at nangungunang manlalaro para sa Gilas Pilipinas upang madama kung ano ang maaari nilang asahan sa OQT na gaganapin sa Arena Riga mula 2 hanggang 7 Hulyo.

Sa katunayan, malugod na tinatanggap ni Cone ang posibilidad ng Turkey na maglagay ng ilang manlalaro ng National Basketball Association (NBA) sa kanilang friendly match sa Biyernes.

“I love it. Poland’s No. 15 in the world so they’re gonna give us a good feel and Turkey’s No. 24 but they’re much better if their NBA guys show up,” sabi ni Cone.

Ang Gilas ay umalis ng Maynila noong Martes na may kasamang 11-man roster matapos mabigong makahanap ng huling minutong kapalit para sa nasugatang guard na si Scottie Thompson.

Tinatapos na ng Gilas ang buildup nito para sa Paris Olympics qualifier kung saan makakasagupa nila ang host at world No. 6 Latvia at No. 23 Georgia sa group stage.

Inaasahan ni Cone ang isang seryosong laban dahil ang Turkish at Polish na panig ay parehong naghahanda para sa kani-kanilang mga paligsahan.

Naghahanda ang Turkey para sa FIBA ​​Eurobasket 2025 qualifiers habang ang Poland ay nag-shoot din para sa isang puwesto sa Summer Games sa isang hiwalay na OQT leg sa Valencia, Spain.

“Poland’s preparing for the OQT in Valencia. Turkey is just preparing for the Euro qualifiers. So, they may have the full team there. It should be a great indication by the time we get to Riga,” saad ni Cone.

Ang mga manlalaro ng NBA na sina Cedi Osman ng San Antonio Spurs, Furkan Korkmaz ng Philadelphia 76ers, Alperen Şengün ng Houston Rockets, Onuralp Bitim ng Chicago Bulls at Ömer Yurtseven ng Utah Jazz ay mga potensyal na kasosyo sa pagsasanay para sa Gilas sakaling umangkop sila sa Turkish. pangkat.

Si Osman, isa sa mga beterano ng squad, ay nag-average ng 6.8 puntos, 2.5 rebounds at 1.7 assist sa 72 laro para sa Spurs at naglaro kasama ng rising star na si Victor Wembanyama ng France.

Ipinaparada rin ng Turkey ang Fenerbahce center na sina Sertac Sanli at Tarik Biberovic pati na ang Anadolu Efes guard na si Ercan Osmani.

Makakalaban ng Gilas ang Poland sa Hulyo 30.

Ginagamit ni Cone ang mga kaibigan upang masukat kung nasaan ang antas ng pagiging mapagkumpitensya ng Gilas.

Ang mga larong ito ay magbibigay din kay Cone ng ideya kung ano ang magiging pinakaepektibong diskarte para sa Gilas laban sa mas matangkad at mas matipunong mga Europeo.

“We’re just trying to get our game right. We don’t care if we win or we lose, or we’re not going to go out, scout them or worry about them (Turkey and Poland). We just want to get our game right for Latvia and Georgia,” sabi ni Cone.