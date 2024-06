TEAM PILIPINAS DUMARAMI NA

Ang kasaysayan ay umaalingawngaw dahil lima pang mga atleta ang pormal na sumali sa Team Philippines sa Paris Olympics na magbubukas sa Hulyo 26 sa Seine River sa kabisera ng France.

Ang mga golfer na sina Bianca Pagdanganan at Dottie Ardina, swimmers Kayla Sanchez at Jarrod Hatch, at judoka Kiyomi Watanabe ay pormal na naging pinakabagong miyembro ng Filipino contingent na magsu-shoot para sa ikalawang gintong medalya sa kanilang sentenaryo na taon ng pagsali sa Summer Games.

Nagawa ito nina Pagdanganan at Ardina matapos mapabilang sa 60-woman field sa pagtatapos ng dalawang taong qualifying period ng International Golf Federation noong Lunes.

Si Pagdanganan, isang gold medalist sa 18th Asian Games, ay gagawa ng kanyang ikalawang sunod na Olympic stint pagkatapos na lumabas bilang No. 36 habang si Ardina ay tumama sa No. 56 sa Olympic ranking na binandera ng superstars na sina Nelly Korda at Lilia Vu ng United States, Yin Ruoning ng China, Celine Boutier ng France, at Hannah Green ng Australia.

Nakakuha din ng grado si Watanabe.

Ang Filipino-Japanese sensation ay sumuntok ng return ticket sa Summer Games matapos makuha ang isa sa dalawang continental quotas reserves para sa Asia. Nasungkit ni Tang Jing ng China ang iba pang puwesto sa Asya.

Bagama’t niraranggo ang No. 92 sa women’s -63-kilogram event, binigyan pa rin ng International Judo Federation ng slot ang 27-anyos na si Watanabe dahil maximum na dalawang atleta bawat bansa ang papayagang sumali sa pinakamalaki at pinakaprestihiyosong sports event. sa mundo.

Sa parehong note, nakarating din sina Sanchez at Hatch matapos silang i-endorso ng Philippine Aquatics, Inc. para sa universality place – ang slot na ibinibigay sa mga bansang walang entry sa centerpiece sports tulad ng swimming at athletics.

Si Sanchez, isang dating Olympian na lumipat ng nasyonalidad mula sa Canada dalawang taon lamang ang nakararaan, ay lumangoy sa women’s 100-meter freestyle habang si Hatch ay kuwalipikado para sa men’s 100-meter butterfly.

Ikinatuwa ni Philippine Olympic Committee president Abraham “Bambol” Tolentino ang balita, na sinabing ang pagsasama ng lima pang atleta ay nagpalakas ng kanilang tsansa na manalo ng kanilang ikalawang Olympic gold medal.

Sinabi ni Tolentino na inaasahan nilang apat pang atleta mula sa athletics ang makakarating.

Sina Robyn Brown, Kristina Knott, John Cabang at Lauren Hoffman ay lahat ay inaasahang magiging kwalipikado dahil sa kanilang superior standing sa world Olympic ranking sa World Athletics.

Kung sakali, ang bilang ng mga Filipino qualifiers ang magiging pinakamalaki sa loob ng mahigit tatlong dekada kasunod ng qualification ng star-studded crew na binandera nina Ernest John Obiena ng athletics, Carlo Paalam, Nesthy Petecio at Eumir Marcial ng boxing, at Carlos Yulo ng gymnastics sa mga nakaraang buwan.