HIGH HOPES PARA SA GILAS

CALAMBA CITY — Isang magaan at positibong kapaligiran ang sumalubong sa mga miyembro ng Gilas Pilipinas nang buksan nila ang kanilang training camp noong Biyernes bilang paghahanda para sa FIBA ​​Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia mula ika-2 hanggang ika-7 ng Hulyo.

Hindi bababa sa head coach na si Tim Cone ang nanguna sa morning workout sa Inspire Sports Academy kasama sina assistant coach Jong Uichico, team manager Richard del Rosario at liaison officer Yvette Ruiz para magbigay ng karagdagang mga kamay.

Ang tagapayo ng Far Eastern University na si Sean Chambers, na dating nagsisilbing go-to-guy ni Cone sa mga reinforced conference noong siya ay nagsasagawa pa ng mga hakbang para sa nawawalang prangkisa ng Alaska sa Philippine Basketball Association (PBA), ay nasa paligid din upang magbigay ng mahalagang mga input sa mga miyembro ng pambansang koponan sa kanilang unang pagsasanay mula noong FIBA ​​Asia Cup Qualifiers noong Pebrero. Inaasahang magiging bahagi siya ng coaching staff ni Cone.

Sa kanilang unang araw ng pagsasanay, idiniin ni Cone ang kahalagahan ng pagpapakintab ng kanilang game plan, lalo na ang Triangle Offense, ang attack formation na nagdulot sa kanya ng labis na tagumpay, hindi lamang sa PBA, kundi pati na rin sa international arena.

Sa katunayan, ganap na naisakatuparan ni Cone ang Triangle Offense noong 19th Asian Games sa China noong nakaraang taon. Ang sistema ay gumawa ng mga kababalaghan dahil ito ay humantong sa isang makasaysayang gintong medalya na ginawang hindi malilimutan nang ang naturalized player na si Justin Brownlee ay gumawa ng isang mainit na rally na nagbigay sa mga Pinoy ng 77-76 semifinal na tagumpay laban sa host country.

Sinabi ni Del Rosario na ang lahat ay nasa mataas na espiritu kahit na alam nila ang kahalagahan ng bawat minuto na kanilang gugugulin sa loob ng malawak na campus ng National University sa mataong lungsod na ito sa timog ng Metro Manila.

“First practice was about reacquainting the guys with the system,” sabi ni Del Rosario. “Everyone was happy to represent the country and Coach Tim emphasized our mission, and that is to win and not just to show up.”

Bumalik mula sa isang mabungang stint para sa Indonesian club na si Pelita Jaya sa Basketball Champions League Asia, ang 36-anyos na si Brownlee ay nagpakita ng perpektong anyo matapos na magkaroon ng minor injury noong nakaraang buwan.

Ang pitong beses na PBA Most Valuable Player na sina June Mar Fajardo at CJ Perez ng San Miguel Beer ay nagpakita rin kasama si Chris Newsome ng Meralco, na kanilang nakaharap sa nail-biting finals series ng kamakailang Philippine Cup.

Nag-check-in din ang iba pang PBA stars na sina Japeth Aguilar ng Barangay Ginebra at Calvin Oftana ng TNT Tropang Giga gayundin ang mga international campaigner na sina Kai Sotto, Dwight Ramos, at Carl Tamayo kasama ang mga college players na sina Mason Amos ng Ateneo de Manila University at Kevin Quiambao ng De La Pamantasan ng Salle.