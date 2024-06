BINI nakatakdang maglaho at malanta

Ang diumanong pinaka-maingay at bagsak sa tamang pag-uugali at mabuting asal na fandom, ang Blooms (fan group ng Bini) grabehan ang pagdadabog ng collective bangs, nag-wa-walling na nga, at ipinangangalandakan ang kanilang pangmalakasang elevator acting kasi nga, apir-disappear ang BINI, lahat ng member ng tinaguriang nation’s girl group, ay burado na sa popular na social media site para sa mga Gen Z, ang TikTok.

Ang Blooms na tulad na inaasahan, hindi na naman kumikilos ng ayon sa kanilang ganda, at dahil nga pinalaki sa instant noodles, kape at ang main course sa kanilang eme-emeng middle class families ay corned tuna at tuna pa rin in vegetable oil, naghahanap ng masisisi sa pangyayaring ito. Ang kanilang hinuha, ang may sala sa pagkawala ng all cotton candy girl group na tunay na tamis-tamisan pero walang sustansya at wawa ang mga kinakanta ay A”Tin ng SB19 at Aces ng BGYO ang may pakana ng mga ito . Para sa kanilang mapaglarong imahinasyon, umaariba na kasi ang BINI at naungusan na nito ang dalawang PPop Kings at ang Aces of PPop!

Ay, talaga lang?! May ganung feeling-feelingan?

Ito rin naman kasing isang Bini member na hindi ko matandaan ang pangalan kasi nga forgettable naman silang lahat, may dramaramang post na “Nakikita namin kayo. Tandaan n’yo ‘yan.”

Ang pakakatandaan niyo, mas galingan niyo pa ang mga kanta niyo at igtingan ang pagsasayaw kasi nga pasok na pasok pa kayo sa kategoryang “mediocre”, huh! Magaling na magaling lang ang PR machinery niyo at ang malas at mas nakakabahala, tila nananalig na rin kayo sa sarili niyong press release.

Nakabalik na sa TikTok ang mga account ng BINI. Naway may natutuhan ang Blooms sa pangyayaring ito at wag silang maging padalo-dalos sa pagbibintang.